Gram ne kadar, çeyrek altın ne kadar? 2 Kasım 2021 altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son günlerde en çok merak edilin konular arasında olmaya devam ediyor. Kapalı Çarşı'da altın fiyatları ne kadardan alış ve satış yapıldığı bir hayli araştırılıyor. Yatırımcısı gram altın ve çeyrek altın ne kadar? sorusunun cevabını merak ediyor. Kapalıçarşı’da cumhuriyet altın fiyatı başta olmak üzere gram altın, yarım altın, ata altın, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları ile gremse fiyatları da araştırılıyor. Peki gram altın çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL'den işlem görüyor? İşte 2 Kasım altın fiyatları son durum.