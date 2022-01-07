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Ekonomi
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Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 7 Ocak anlık altın fiyatları!

2022-01-07 08:59:44
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 7 Ocak anlık altın fiyatları!

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç tl 2022 bugün? Gram altın kaç TL 7 Ocak 2022? 7 Ocak 2022 altın fiyatları ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Canlı altın fiyatları haftanın son iş günü olan 7 Ocak Cuma günü ekonomi anlık haberlerini takip eden yatırımcılar tarafından an be an sorgulanmakta. Anlık gram altın fiyatı, başta olmak üzere güncel çeyrek altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, canlı çeyrek, gram altın fiyatı ile anlık cumhuriyet altın fiyatı, güncel cumhuriyet altın fiyatı, ve anlık yarım altın fiyatı, canlı yarım altın güncel yarım altın fiyatları haftanın son günü olan bugün Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar olduğu internet üzerinden sorgulanmakta. İşte 7 Ocak 2022 Cuma anlık altın fiyatları gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım altın fiyatları son durum bilgileri.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları 7 Ocak Cuma günü en çok merak edilip araştırılan rakamlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz kurunun yükselişini durdurmak için kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomiye önlem, TL’ye destek paketi piyasaları olumlu etkiledi. Döviz kurları ve gram altın açıklamalar sonrası sert gerilerken; haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Peki 7 Ocak altın ne kadar? 7 Ocak 2022 çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, bilezik fiyatları.

Anlık altın fiyatları 7 Ocak Cuma günü en çok merak edilip araştırılan rakamlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz kurunun yükselişini durdurmak için kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomiye önlem, TL’ye destek paketi piyasaları olumlu etkiledi. Döviz kurları ve gram altın açıklamalar sonrası sert gerilerken; haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Peki 7 Ocak altın ne kadar? 7 Ocak 2022 çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, bilezik fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.792,74 TL, 1.793,08 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.792,74 TL, 1.793,08 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 787,89 TL, 808,41 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 787,89 TL, 808,41 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 795,32 TL, 795,51 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 795,32 TL, 795,51 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.272,69 TL, 1.300,79 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.272,69 TL, 1.300,79 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.090,05 TL, 5.186,71 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.090,05 TL, 5.186,71 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.537,07 TL, 2.601,31 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.537,07 TL, 2.601,31 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.090,05 TL, 5.186,71 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.090,05 TL, 5.186,71 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.230,18 TL, 5.366,64 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.230,18 TL, 5.366,64 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,18 TL, 530,43 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,18 TL, 530,43 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 715,93 TL, 753,95 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 715,93 TL, 753,95 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.763,00 TL, 13.226,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.763,00 TL, 13.226,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,82 TL, 9,84 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,82 TL, 9,84 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,15 TL, 22,16 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,15 TL, 22,16 TL,

#15
Foto - Altın fiyatlarının bu yıl yükselmesini bekleyen analist Adam Hamilton,

Altın fiyatlarının bu yıl yükselmesini bekleyen analist Adam Hamilton, "Altın 1971'den bu yana 12 faiz artışı döngüsünün 6'sından güçlenerek çıktı. Faiz artışı borsalardan çıkış tetikleyerek altını destekleyebilir" diyor. Varlık alımlarının azaltılması ve Fed’in daha sıkı bir para politikası izleyeceğine dair beklentiler Haziran sonundan bu yana ons altın fiyatlarının ana belirleyicisi konumunda. Faizlerin yükseleceğine dair beklentiler de faizsiz bir varlık olan altının üzerinde baskı oluşturuyor. Fed’in Aralık ayında gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarının açıklanması da tahvil faizlerini yukarı taşırken altın fiyatlarında yeniden baskı oluşturdu. Bu da akıllara altın fiyatlarında uzun dönemli bir tahvil faizi tehdidi yeniden mi başlıyor sorusunu getirdi.

#16
Foto - Fed’in son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat arz sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini öngördüklerini açıkladı. Altın fiyatları, yatırımcıların Fed tutanaklarının daha şahin politikalara işaret etmesine odaklanmasıyla geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin yükselmesiyle 800 TL sınırında bulunuyor.

Fed’in son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat arz sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini öngördüklerini açıkladı. Altın fiyatları, yatırımcıların Fed tutanaklarının daha şahin politikalara işaret etmesine odaklanmasıyla geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin yükselmesiyle 800 TL sınırında bulunuyor.

#17
Foto - Fed’in son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat arz sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini öngördüklerini açıkladı. Tutanaklarda, tüm üyelerin enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiği ve bunun Kovid-19 salgını ile ekonominin normalleşmesiyle bağlantılı arz ve talep uyumsuzluklarını yansıttığı belirtildi. Para politikasının yakında sıkılaşmaya başlaması faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı yaratırken tahvil faizlerini destekledi.

Fed’in son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat arz sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini öngördüklerini açıkladı. Tutanaklarda, tüm üyelerin enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiği ve bunun Kovid-19 salgını ile ekonominin normalleşmesiyle bağlantılı arz ve talep uyumsuzluklarını yansıttığı belirtildi. Para politikasının yakında sıkılaşmaya başlaması faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı yaratırken tahvil faizlerini destekledi.

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