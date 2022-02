Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 6 Şubat anlık altın fiyatları!

Altın fiyatları 6 Şubat 2022: Ons, çeyrek ve gram altında son durum! Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra düşüşü süren altın fiyatları açıklanan enflasyon sonrası ve FED’in faiz kararları sonrası yeniden toparlamaya çalışıyor. Altına yatırım yapan yatırımcı anlık altın fiyatlarını son dakika gram altın, çeyrek altın fiyatlarını an be an takip etmekte. FED’in mart ayından itibaren faiz artırımına gideceğini duyurması altın yatırımcısı tarafından büyük bir dikkatle takip edilirken, güncel altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları düştü mü, çıktı mı? sorularını sormaya devam ediyor. Peki 26 Şubat altın ne kada? r6 şubat 20221 çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, bilezik fiyatları.