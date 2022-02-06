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Ekonomi
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Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 6 Şubat anlık altın fiyatları!

2022-02-06 10:33:26
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 6 Şubat anlık altın fiyatları!

Altın fiyatları 6 Şubat 2022: Ons, çeyrek ve gram altında son durum! Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra düşüşü süren altın fiyatları açıklanan enflasyon sonrası ve FED’in faiz kararları sonrası yeniden toparlamaya çalışıyor. Altına yatırım yapan yatırımcı anlık altın fiyatlarını son dakika gram altın, çeyrek altın fiyatlarını an be an takip etmekte. FED’in mart ayından itibaren faiz artırımına gideceğini duyurması altın yatırımcısı tarafından büyük bir dikkatle takip edilirken, güncel altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları düştü mü, çıktı mı? sorularını sormaya devam ediyor. Peki 26 Şubat altın ne kada? r6 şubat 20221 çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, bilezik fiyatları.

#1
Foto - Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Altın fiyatları 6 Şubat 2022 Pazar altın fiyatları anlık olarak değişim göstermeye devam ederken hafta sonu güncel altın fiyatları da takip edilmeye devam ediliyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının etkileri altın fiyatları üzerinde devam ederken, açıklanan faiz kararları sonrası da altın yeniden toparlanma peşinde. Altın uzmanları altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini yorumlasada da yatırımcı daha temkinli davranıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? 6 Şubat 2022 Pazar fiyatları işte fiyatlar...

Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Altın fiyatları 6 Şubat 2022 Pazar altın fiyatları anlık olarak değişim göstermeye devam ederken hafta sonu güncel altın fiyatları da takip edilmeye devam ediliyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının etkileri altın fiyatları üzerinde devam ederken, açıklanan faiz kararları sonrası da altın yeniden toparlanma peşinde. Altın uzmanları altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini yorumlasada da yatırımcı daha temkinli davranıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? 6 Şubat 2022 Pazar fiyatları işte fiyatlar...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.807,90 TL, 1.808,66 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.807,90 TL, 1.808,66 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 787,17 TL, 791,29 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 787,17 TL, 791,29 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 788,34 TL, 788,50 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 788,34 TL, 788,50 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.261,34 TL, 1.289,20 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.261,34 TL, 1.289,20 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.045,34 TL, 5.141,03 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.045,34 TL, 5.141,03 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.514,79 TL, 2.578,40 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.514,79 TL, 2.578,40 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.045,34 TL, 5.141,03 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.045,34 TL, 5.141,03 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.199,54 TL, 5.329,39 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.199,54 TL, 5.329,39 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 430,82 TL, 519,34 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 430,82 TL, 519,34 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 715,32 TL, 736,23 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 715,32 TL, 736,23 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.752,00 TL, 12.948,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.752,00 TL, 12.948,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,81 TL, 9,82 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,81 TL, 9,82 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,49 TL, 22,55 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,49 TL, 22,55 TL,

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