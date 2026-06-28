Kılıçdaroğlu talimatı verdi bile! CHP’de taşları yerinden oynatacak gelişme
İBB başta olmak üzere birçok CHP'li belediyeyle ilgili yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İBB başta olmak üzere birçok CHP'li belediyeyle ilgili yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli bir hamle geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere pek çok CHP'li belediyeyle ilgili açılan yolsuzluk soruşturmaları genişlerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli bir talimat verdiği iddia edildi.
TGRT Haber'in ilgiyle izlenen programı Taksim Meydanı'nda Gazeteci Mustafa Yavuz, CHP Yolsuzlukla Mücadele Merkezi kurulacağını iddia etti.
"CHP'li belediyelerle ilgili yolsuzluk, rüşvet, irtikap soruşturması var. Bunlarla ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla bir yolsuzlukla mücadele merkezi kuruluyor." diyen Yavuz, kurulacak birimin isminin değişebileceğine işaret etti.
Yavuz, birimin çalışma prensibiyle ilgili ayrıntı vererek "Bu çatı altında, içinde kamudan emekli olmuş, Sayıştay uzmanları, mülkiye başmüfettişleri, hukukçuların da olduğu bir ekiple başta İBB iddianamesi olmak üzere Aziz İhsan Aktaş iddianamesi, Antalya gibi sayısı 40'ı geçmiş belediyelerle ilgili öncelikle bu iddianameleri inceleyecek." dedi.
Kurulacak birimin çalışmaları doğrultusunda hem parti içi hem de yargıya başvurmayı gerektiren konularda parti dışı süreçlerin yaşanacağına dikkat çeken Yavuz "Farklı siyasi partilere ait belediyelerle ilgili varsa gelen şikayetler bunlar incelenecek, bunlarla ilgili süreçler başlatılacak." sözleriyle birimin CHP dışı belediyelerle ilgili de çalışma yürüteceğini öne sürdü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23