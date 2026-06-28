Kılıçdaroğlu talimatı verdi bile! CHP’de taşları yerinden oynatacak gelişme

Yavuz, birimin çalışma prensibiyle ilgili ayrıntı vererek "Bu çatı altında, içinde kamudan emekli olmuş, Sayıştay uzmanları, mülkiye başmüfettişleri, hukukçuların da olduğu bir ekiple başta İBB iddianamesi olmak üzere Aziz İhsan Aktaş iddianamesi, Antalya gibi sayısı 40'ı geçmiş belediyelerle ilgili öncelikle bu iddianameleri inceleyecek." dedi.