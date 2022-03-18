Gram altın fiyatı anlık ne kadar? 18 Mart 2022 canlı altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı

Anlık altın fiyatları son dakika haberleri altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yeniden yükselen altın fiyatları, özellikle de Fed’in faiz kararına nasıl tepki verileceği araştırılıyordu. Fed yaptığı açıklamada 25 puan faiz artırımına gitti. TC Merkez Bankası ise şubat ayında olduğu gibi faizleri sabit bıraktı. Her iki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı anlık ne kadar? sorusu da yatırımcının en çok sorduğu sorular arasında.