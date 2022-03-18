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Gram altın fiyatı anlık ne kadar? 18 Mart 2022 canlı altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı

2022-03-18 11:12:37
Gram altın fiyatı anlık ne kadar? 18 Mart 2022 canlı altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı

Piyasaları yakından takip edenler '18 Mart gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL' gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Altın fiyatları özellikle de Fed’in faiz artırımı ve TC Merkez Bankası’nın mart ayına ilişkin faizi sabit bırakması sonrası ne kadar olduğu da araştırılıyor. Peki altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın fiyatı anlık ne kadar? Canlı altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları son dakika haberleri altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yeniden yükselen altın fiyatları, özellikle de Fed’in faiz kararına nasıl tepki verileceği araştırılıyordu. Fed yaptığı açıklamada 25 puan faiz artırımına gitti. TC Merkez Bankası ise şubat ayında olduğu gibi faizleri sabit bıraktı. Her iki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı anlık ne kadar? sorusu da yatırımcının en çok sorduğu sorular arasında.

Anlık altın fiyatları son dakika haberleri altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yeniden yükselen altın fiyatları, özellikle de Fed’in faiz kararına nasıl tepki verileceği araştırılıyordu. Fed yaptığı açıklamada 25 puan faiz artırımına gitti. TC Merkez Bankası ise şubat ayında olduğu gibi faizleri sabit bıraktı. Her iki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı anlık ne kadar? sorusu da yatırımcının en çok sorduğu sorular arasında.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.943,97, 1.944,47,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.943,97, 1.944,47,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 915,70, 919,70,

GRAM ALTIN FİYATI 915,70, 919,70,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 918,98, 919,25,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 918,98, 919,25,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.470,66, 1.503,15,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.470,66, 1.503,15,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.881,45, 5.993,52

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.881,45, 5.993,52

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.931,53, 3.005,95,

YARIM ALTIN FİYATI 2.931,53, 3.005,95,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.881,45, 5.993,52,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.881,45, 5.993,52,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.056,95, 6.210,00,

ATA ALTIN FİYATI 6.056,95, 6.210,00,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,79, 602,80,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,79, 602,80,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 831,35, 858,28,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 831,35, 858,28,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.790,00, 14.996,00

GREMSE ALTIN FİYATI 14.790,00, 14.996,00

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,01, 12,02,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,01, 12,02,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,18, 25,21

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,18, 25,21

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