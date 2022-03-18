2022-03-18 11:12:37 Gram altın fiyatı anlık ne kadar? 18 Mart 2022 canlı altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı
Piyasaları yakından takip edenler '18 Mart gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL' gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Altın fiyatları özellikle de Fed’in faiz artırımı ve TC Merkez Bankası’nın mart ayına ilişkin faizi sabit bırakması sonrası ne kadar olduğu da araştırılıyor. Peki altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın fiyatı anlık ne kadar? Canlı altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı.