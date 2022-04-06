Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Nsian 2022 güncel altın fiyatları:

Altın fiyatları son durum merak ediliyor. Rusya – Ukrayna Savaşı devam ederken Rus ordusunun çekildiği bölgelerden gelen sivil katliamları savaşın en karanlık yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Ukrayna’daki sivil infaz görüntüleri sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya yeniden yaptırım paketini gündeme getirdi. Bu karar sonrası başta petrol ve altın fiyatlarını da merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün kaç TL? Anlık çeyrek altın fiyatı, güncel gram altın fiyatı ne kadar? İŞte 6 nisan 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları.