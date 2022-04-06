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Ekonomi
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Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Nsian 2022 güncel altın fiyatları:

2022-04-06 09:44:49
Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Nsian 2022 güncel altın fiyatları:

Altın fiyatları son durum merak ediliyor. Rusya – Ukrayna Savaşı devam ederken Rus ordusunun çekildiği bölgelerden gelen sivil katliamları savaşın en karanlık yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Ukrayna’daki sivil infaz görüntüleri sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya yeniden yaptırım paketini gündeme getirdi. Bu karar sonrası başta petrol ve altın fiyatlarını da merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün kaç TL? Anlık çeyrek altın fiyatı, güncel gram altın fiyatı ne kadar? İŞte 6 nisan 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları ve dolar/TL kuru Rus ekonomisini hedef alacak yeni yaptırım haberleri ile dalgalı seyrine devam ediyor. Buça’daki sivil katliamı görüntüleri sonrası ABD ve AB ülkelerinden yeni yaptırımların hayata geçeceğine ilişki bir takım açıklamalar sonrası altın fiyatları yeniden hareketlendi. TÜİK tarafından açıklanan mart ayına ilişkin enflasyonun da yüksek çıkması altın fiyatlarını bir hayli baskılamakta. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altınne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Nisan 2022 canlı, güncel, son dakika altın fiyatları…

Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları ve dolar/TL kuru Rus ekonomisini hedef alacak yeni yaptırım haberleri ile dalgalı seyrine devam ediyor. Buça’daki sivil katliamı görüntüleri sonrası ABD ve AB ülkelerinden yeni yaptırımların hayata geçeceğine ilişki bir takım açıklamalar sonrası altın fiyatları yeniden hareketlendi. TÜİK tarafından açıklanan mart ayına ilişkin enflasyonun da yüksek çıkması altın fiyatlarını bir hayli baskılamakta. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altınne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Nisan 2022 canlı, güncel, son dakika altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.923,33 TL, 1.923,79 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.923,33 TL, 1.923,79 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 908,03 TL, 910,89 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 908,03 TL, 910,89 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 908,78 TL, 908,91 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 908,78 TL, 908,91 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.454,19 TL, 1.486,36 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.454,19 TL, 1.486,36 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.816,19 TL, 5.926,11 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.816,19 TL, 5.926,11 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.899,01 TL, 2.972,14 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.899,01 TL, 2.972,14 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.816,19 TL, 5.926,11 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.816,19 TL, 5.926,11 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.062,27 TL, 6.213,34 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.062,27 TL, 6.213,34 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 498,49 TL, 597,07 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 498,49 TL, 597,07 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 824,30 TL, 849,84 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 824,30 TL, 849,84 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.664,00 TL, 14.851,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.664,00 TL, 14.851,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,49 TL, 11,51 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,49 TL, 11,51 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,26 TL, 24,28 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,26 TL, 24,28 TL

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