  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Servetleri çoğu ülke ekonomisinden fazla: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi! Türkiye için olay Eurofighter savaş uçağı çıkışı! 'Kritik bir dönüm noktası' diyerek duyurdular Kişisel bilgileriniz size karşı silah olarak kullanılabilir! Bu da fırçalama tipi dolandırıcılık 'Türkiye gelmesin' diyorlardı! Yunanistan'ı istediler: Gelirlerse memnuniyet duyarız İşte terör örgütünün yığınağı! Ölümcül silahın ait olduğu ülke şaşırttı Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu Nedim Şener, Özgür Özel’i rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz artık Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti! Otomobil devleri gemileri yaktı: İndirimler peş peşe geliyor!
Emlak Rehberi
5
Yeniakit Publisher
Gözyaşları sevince dönüştü! Murat Kurum paylaştı: Depremzede Fatma teyze yeni yuvasına kavuştu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gözyaşları sevince dönüştü! Murat Kurum paylaştı: Depremzede Fatma teyze yeni yuvasına kavuştu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depreminde her şeyini kaybeden 66 yaşındaki Fatma Yönder’in yeni evindeki mutluluğunu paylaştı.

#1
Foto - Gözyaşları sevince dönüştü! Murat Kurum paylaştı: Depremzede Fatma teyze yeni yuvasına kavuştu!

Asrın felaketinde kardeşi ve eniştesini yitiren, evi başına yıkılan 4 çocuk annesi Fatma teyze, TOKİ tarafından Dulkadiroğlu ilçesinde inşa edilen Karacasu konutlarındaki modern yuvasına yerleşti.

#2
Foto - Gözyaşları sevince dönüştü! Murat Kurum paylaştı: Depremzede Fatma teyze yeni yuvasına kavuştu!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 330 bin metrekare alanda inşa edilen 2 bin 93 konutun yapımı tamamlandı. Yeni evlerine taşınan vatandaşlardan biri de Kahramanmaraşlı 4 çocuk annesi Fatma Yönder (66) oldu. Deprem felaketinde Ebrar Sitesi'nde kardeşi ile eniştesini kaybeden Yönder, TOKİ'nin inşa ettiği yuvasında yeniden hayata tutundu.

#3
Foto - Gözyaşları sevince dönüştü! Murat Kurum paylaştı: Depremzede Fatma teyze yeni yuvasına kavuştu!

Bakan Kurum, sanal medya hesabından Fatma Yönder'in, 'Ben bundan sonra ne yaşarsam o sevinçle mutlulukla yaşayacağım' sözlerini alıntılayarak yeni yuvasından görüntüler paylaştı. Kurum mesajında, "Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor. Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Gözyaşları sevince dönüştü! Murat Kurum paylaştı: Depremzede Fatma teyze yeni yuvasına kavuştu!

'BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU' Görüntülerde yaşadığı süreci anlatan Fatma Yönder, "Hiçbir şeyim yoktu. Hepsi gitti depremde. Erkek kardeşlerim var, onlar yardımcı oluyorlar. Devletimiz güvenimizi boşa çıkarmadı, bizi darda koymadı. Açıkta kalmadık, gittik, kayıt olduk. Sonra telefona mesaj geldi. 'Eviniz çıktı' dediler. Bana büyük bir sürpriz oldu. Ağlayacağım, ağlayamadım, sevineceğim, sevinemedim. Çok mutlu oldum. Kardeşlerim de çok mutlu oldu. Bana sarılarak, ‘Ablacığım çok çektin. Burası sana layık, çok güzel. Hep mutlu ol’ dediler. Dizlerim çok ağrıyor. O yüzden asansör burada kolaylık sağlıyor. Tek başıma inip, çıkabiliyorum. Ayrıca pencerelerim açık kalsa bile rahat yatıyorum, rahat kalkıyorum. Ben bundan sonra ne yaşarsam bu sevinçle, mutlulukla yaşayacağım. Ölürsem de bu sevinç ve mutlulukla gideceğim. Sıkıntıyı arkamda bırakıp gideceğim" ifadelerini kullandı. (DHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor
Gündem

Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Almanya, iklim hedefleri doğrultusunda radikal bir adım atarak enerji tüketiminde yeni bir devri başlatıyor. Sözcü gazetesinin haberine göre..
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş
Gündem

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

CHP'li Mansur Yavaş Ankaralıları susuz bırakırken, ASKİ’de hayali 5 daire başkanlığı kurulduğu ve görev tanımı bile olmayan bu kadrolara mev..
Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!
Gündem

Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!

Günlerdir "öldü", "vuruldu" veya "kaçtı" diyerek kirli bir dezenformasyon yürüten şer odaklarının yalanları, paylaşılan son görüntülerle bir..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldığı törende sar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23