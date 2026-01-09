Gözyaşları sevince dönüştü! Murat Kurum paylaştı: Depremzede Fatma teyze yeni yuvasına kavuştu!

'BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU' Görüntülerde yaşadığı süreci anlatan Fatma Yönder, "Hiçbir şeyim yoktu. Hepsi gitti depremde. Erkek kardeşlerim var, onlar yardımcı oluyorlar. Devletimiz güvenimizi boşa çıkarmadı, bizi darda koymadı. Açıkta kalmadık, gittik, kayıt olduk. Sonra telefona mesaj geldi. 'Eviniz çıktı' dediler. Bana büyük bir sürpriz oldu. Ağlayacağım, ağlayamadım, sevineceğim, sevinemedim. Çok mutlu oldum. Kardeşlerim de çok mutlu oldu. Bana sarılarak, ‘Ablacığım çok çektin. Burası sana layık, çok güzel. Hep mutlu ol’ dediler. Dizlerim çok ağrıyor. O yüzden asansör burada kolaylık sağlıyor. Tek başıma inip, çıkabiliyorum. Ayrıca pencerelerim açık kalsa bile rahat yatıyorum, rahat kalkıyorum. Ben bundan sonra ne yaşarsam bu sevinçle, mutlulukla yaşayacağım. Ölürsem de bu sevinç ve mutlulukla gideceğim. Sıkıntıyı arkamda bırakıp gideceğim" ifadelerini kullandı. (DHA)