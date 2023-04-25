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Sağlık
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Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

2023-04-25 12:58:25
Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

Son yıllarda yapılan araştırmalar, göz sağlığı üzerinde beslenmenin etkilerini açıkça ortaya koymaktadır. Göz sağlığı için önemli olan bazı vitaminler A, C ve E'dir. Ayrıca, Lutein, Zeaksantin ve Omega-3, sarı nokta hastalığı tedavisinde son derece değerli kaynaklar olarak bilinmektedir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Özgül Uğurtay'dan hangi besinlerş tüketmeniz gerektiği konusunda bilgi verdi. İşte göz sağlığı için en önemli besinler!

#1
Foto - Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

Türkiye ortalamasına bakıldığında günde ortalama 3 saat bilgisayar, 5 saat ise telefon kullanılıyor. Değişen hayat şartları ile birlikte bilgisayar ve telefona ayrılan süre giderek arttı. Mavi ekrana sahip teknolojik aletlerin kullanımı insanların göz sağlığını ise olumsuz etkilemekte. Medyatava'ya konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Özgül Uğurtay, göz sağlığına önem veren vatandaşların tüketmesi gereken 10 besini sıraladı. İşte o besinler...

#2
Foto - Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

YUMURTA Özellikle sarı nokta olarak bilinen yaşa bağlı görme kaybı riskini azaltabilen mükemmel bir lutein ve zeaksantin kaynağıdır.Yumurta ayrıca iyi C ve E vitamini ve çinko kaynağıdır.

#3
Foto - Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

TATLI PATATES Havuç gibi beta karoten kaynağı olup aynı zamanda antioksidan etkili E vitamini açısından da zengindir.

#4
Foto - Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER Yeşil yapraklı sebzeler, hem lutein hem de zeaksantin açısından zengin olup aynı zamanda C vitamini kaynağıdırlar. Ispanak, kale, marul, roka vs. gibi sebzeleri tüketmemiz gözümüz için sağlıklı olacaktır.

#5
Foto - Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

SIĞIR ETİ Sığır eti çok iyi bir çinko kaynağıdır. Çinko yaşa bağlı görme kaybını ve makula dejenerasyonunu (sarı nokta hastalığı)geciktirmeye yardımcı olabilir.

#6
Foto - Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

BALIK Özellikle yağ oranı yüksek balıklar Omega-3 açısından daha zengin oldukları için göze faydaları yüksektir. Hatta bazı araştırmalar, balık yağının bilgisayarda çok uzun zaman geçirmenin neden olduğu kuru göz de dahil olmak üzere kuru gözün tedavisine katkıda bulunduğunu göstermiştir. Özellikle Tuna, somon, ringa, hamsi, sardalya, orkinos ,alabalık yüksek oranda Omega-3 içeren balık gruplarıdır.

#7
Foto - Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

HAVUÇ Havuç, göz için faydalı olduğu bilinen efsane kaynaktır. Görmemizi geliştirmez ama içeriğindeki beta-karoten ki havuca rengini veren madde, A vitamininin yapım aşamasında etkilidir. Bu nedenle havuç antioksidan olarak göze faydalıdır.

#8
Foto - Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

TURUNÇGİLLER Turunçgil grubu hepimizin bildiği gibi C vitamini açısından zengindirler. C vitamini, Amerikan Akademi’de ve bilinen yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalığında kabul görmüş bir takviyedir.

#9
Foto - Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

SU Her organımıza faydası olan suyun göze de faydası olduğuna şaşırmamak gerekir. Özellikle kuru göz hastalarının bol su içmesi önerilir. AAO(Amerikan Akademi Oftalmoloji) tarafından göz hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için önerilen sağlıklı göz besinleri için mevcut günlük öneriler şunlardır: 500 miligram (mg) C vitamini,400 uluslararası birim E vitamini,10 mg lutein,2 mg zeaksantin,80 mg çinko oksit ve 2 mg bakır oksit

#10
Foto - Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

TOHUMLAR Chia, kenevir ve keten tohumu göze faydalı olan E vitamini ve Omega-3 kaynağıdırlar.

#11
Foto - Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

-KURUYEMİŞLER Omega -3 yağ asitleri açısından zengindirler. Fındık ayrıca, yüksek düzeyde E vitamini içerir. E vitamini yine yaşa bağlı makula dejenerasyonunda çok faydalıdır. Bunun dışında ceviz, kaju, brezilya fındığı, yer fıstığı da oldukça zengin antioksidan içermeleriyle göze faydalı kuruyemişlerdendir.

#12
Foto - Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

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