Gözünü seven bunları yesin! İşte o besinler

Son yıllarda yapılan araştırmalar, göz sağlığı üzerinde beslenmenin etkilerini açıkça ortaya koymaktadır. Göz sağlığı için önemli olan bazı vitaminler A, C ve E'dir. Ayrıca, Lutein, Zeaksantin ve Omega-3, sarı nokta hastalığı tedavisinde son derece değerli kaynaklar olarak bilinmektedir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Özgül Uğurtay'dan hangi besinlerş tüketmeniz gerektiği konusunda bilgi verdi. İşte göz sağlığı için en önemli besinler!