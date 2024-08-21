Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den Ali Koç'a olay sözler: Yine ortalık karışacak! Ali Koç'a ağır eleştiri

İzmir'de geçtiğimiz hafta son yaşanan sürece gelirsek… Biz Göztepe Spor Kulübü, yani ev sahibi kulüp olarak hassasiyetimiz gereği maçtan iki gün önce yöneticileri arayıp bir ihtiyacınız var mı, bizden herhangi bir beklentiniz var mı, nasıl yardımcı olabiliriz diye arayıp sorarız. Bu yazılı olmayan nezaket kuralları çerçevesinde kulüp yöneticilerinin birbirine yönelik genel bir uygulamasıdır. Maçlarda böyle bir nezaketi her zaman yaşarız. Ben de Ali Başkanı maçtan iki gün önce perşembe günü aradım, amacım kendisinin böyle bir ihtiyacı olup olmayacağını sormaktı. Herhangi bir ihtiyacı varsa kendisine yardımcı olacağımızı söylemek istemiştim. Ancak telefonuma geri dönülmedi, aramamı göremedi mi bilmiyorum. "LOCA TAHSİS ETTİK" Maçtan bir gün önce ise Fenerbahçe Kulübü görevlileri kulübümüzü arayıp, bizden bir loca rica ettiler. Bu konuya da bir açıklık getireyim, yıllardır Fenerbahçe Kulübü stadında maça gidiyorum. Ben maçı hiçbir zaman protokolde izlemem, bunu herkes hatta bütün Türkiye bilir. Karşı kulüp bize bir loca verirse maçı orada seyretmeyi tercih ederim. Sağ olsunlar eğer imkan varsa diğer kulüplerin maçlarını locadan seyrederim. Ben bu kadar yıldır Fenerbahçe Stadı'na gittiğimde 'istekte bulunmamıza rağmen' bize hiçbir zaman bir loca tahsis edilmedi, ben de mecburen maçları bize ayrılan yerde seyrettim. O zaman da protokolde değil, sadece Göztepeliler'e verilen yerde oturdum Fenerbahçe Stadı'nda.