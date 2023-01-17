Gözlerinize inanamayacaksınız! Burası aslında bir şelale

Türk, "22 sene muhtarlık yaptım. Gelen misafirlerin önce karnını doyururduk, sonra şelaleyi gezmeye götürür, bir güzel ağırlardık. Doktor Eser bey, Doktor Necip bey buraya geldiler, gezdiler. Daha bir sürü isim var ama hatırlayamıyorum. Dönemin Emniyet müdürü, valisi çok gelirdi buralara. Ali haydar valimiz vardı, rahmetli sık sık gelirdi. Eşiyle birlikte gelirdi, ben bu köyü çok seviyorum derdi, gelip gezer giderdi. Şelaleye uğramadan gitmezdi" diyerek konuştu. Üst şelaleye evinin yakın olması nedeniyle yazın gidebildiğini, manzarasını beğendiğini alt şelaleye sağlık problemleri nedeniyle ise gidemediğini belirten Türk, "Şimdi sadece yukarı şelaleye gidiyorum. Manzarası güzel olan, aşağı şelaleye gidemiyorum, rahatsızım sağlığım gitmeme elverişli değil. Yıllarca gidip geldiğim, çevresinde düzenleme yaptığım ve sayısız ziyaretçiye eşlik ettiğim şelaleyi artık göremiyorum" ifadelerini kullandı.