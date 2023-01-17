Gözlerinize inanamayacaksınız! Burası aslında bir şelale

Bayburtluların yanı sıra farklı illerden şelaleyi görmeye gelen ziyaretçilerin olduğunu bildiren Türk, "Görüldüğü üzere soğuk havalar nedeniyle şelalemiz dondu, buz tuttu. Kışın şelalemizin böyle doğal güzelliği var, bu manzarayı görenler hayran kalıyor. Yazın da şelalemiz daha başka oluyor, su gürül gürül akıyor. Bayburt'tan, çevre illerden misafirler geliyor. Burada yiyip, içip eğlenceli vakit geçiriyorlar. Yazın hafta sonları şelale ziyaretçi akınına uğruyor. Cumartesi, Pazar buralarda oturacak yer bulunmuyor. Çok gelenimiz, ziyaret edenimiz var. Kışın da donmuş şelalenin bu kartpostallık görüntüsünü fotoğraflamaya gelen fotoğraf tutkunları oluyor" dedi. Türk, şelalenin 3 koldan oluştuğunu ifade ederek, orta şelale dedikleri ikinci kolun, nispeten diğer iki şelaleye göre daha büyük olduğunu kaydetti.