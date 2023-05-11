Gözleri var görmez kulakları var duymaz! 'Togg İtalya'da üretiliyor' diyen hokkabazlara gelsin

Üretim yok montaj yapılıyor eleştirilerine de cevap veren Karakaş, “konvansiyonel araçların yüzde 70’ini motor ve şanzıman oluşturur. Eğer bunları üretemiyorsanız bir katma değer oluşturamazsınız. Elektrikli araçlarda ise yüzde 85’ini batarya, yazılım ve güç elektroniği oluşturur. Biz Farasis Energy ortaklığında kurduğumuz Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri ile batarya üretimini de Türkiye’de yaparak yerlilik oranını yüzde 70’lere çıkaracağız. Siro ile Türkiye’nin yanında bölgede 120 ülkeye de ihracat yaparak, otomotivin yanı sıra mikromobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama uygulamalarıyla geniş bir alanda var olacağız” dedi.