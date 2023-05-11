Gözleri var görmez kulakları var duymaz! 'Togg İtalya'da üretiliyor' diyen hokkabazlara gelsin

Muhalefetin zaman zaman gündeme getirdiği yatırımla ilgili seçim sonrası bir endişe duyup duymadıkları yönündeki bir soruya da Karakaş, “Türkiye’ye değer katan her proje ne kadar değerliyse bizim projemizde o kadar değerli. Bakanlarımızın araçlarımızı severek kullanmasına memnun oluyoruz. Togg özel sektörün kurduğu bir yatırım tabi ki devlet desteği var, yok değil. Bu tür projelerde değil, mevcut projelerde de devlet teşviki var. Şu an Türkiye’de otomobil dünyasında teşviksiz kurulmuş bir proje yok. Bu çok doğal ve normaldir öyle de olması gerekir. Özellikle yeni nesil teknolojilerde yer almak istiyorsanız. Bize geç kaldığımız eleştirisi yapılıyor. Biz geç filan kalmadık. Öyle bir zamanda giriyoruz ki otomotiv sektörünün dönüşümünün hızlandırılması için Togg’un değerli olduğunu düşünüyoruz. Böyle değerli bir projenin siyasi söylemlerden uzak, desteklenmeye devam edileceğini düşünüyoruz” diye cevap verdi.