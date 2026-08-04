Gözlerden tamamen uzak! Bu saklı cenneti çok az kişi biliyor

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, “Artvin'in saklı hazinelerinden bir tanesi de Murgul Karagöl; Artvin'de, 3 tane Karagöl var. Bunlardan bir tanesi de burası. Diğer Karagöller ziyaretçiler tarafından biliniyor ama burası saklı kalmış, bilinmeyen bir göl; çok fazla ziyaretçisi olmuyor. Diğer Karagöller ziyaretçiler tarafından biliniyor ancak Murgul Karagöl’ü henüz yeterince tanınmıyor. Tanıtımının yapılması halinde önemli ölçüde ziyaretçi çekebilecek bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Biz, buranın da bilindiği takdirde fazla ziyaretçi alacağını, kapasitesinin yüksek olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda endemik bitkilerin de hemen yakınında olduğu bir alan burası. Coğrafyası açısından da önemli bir noktada. Murgul'un turizmine önemli katkı sağlayacak bir hazine burası. İnşallah bunu değerlendirebiliriz, bunu turizme kazandırırız diye ümit ediyoruz. Tabii ki piknik alanlarının, yürüyüş yollarının ve göle uzanan bir iskelenin oluşturulması gerekiyor” dedi.