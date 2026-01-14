  • İSTANBUL
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar çıktı. Mahkeme, iki isim için adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Foto - Gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Foto - Gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar çıktı

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Foto - Gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar çıktı

Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü. Zanlılar buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kaynarca ve Müftüoğlu, yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Foto - Gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar çıktı

