Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden tamamen silindi! İşte muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayları

İlk etapta şaşkınlıkla karşılanan bu durum, kısa sürede yerini sert bir öfkeye bıraktı. Yavaş, “Tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yaparım” ifadesiyle CHP’ ye ve Yeni Parti’ye ayrı ayrı rest çekti. Yavaş tarafından çekline reste cevap CHP Grup Başkanı Faik Öztrak’tan geldi. Yavaş’ın “Büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını” ifade eden Öztrak, “CHP tehditle, korkutularak hareket edebilecek bir parti değildir” yanıtını verdi. Yavaş’ın restine henüz Yeni Parti kanadından bir tepki gelmedi. Muhalefet kanadında yaşanan bu büyük kırılmalar, “İmamoğlu ya da Yavaş aday olmazsa kazanamayız” algısını tamamen yerle bir etti. Yeni arayışlara giren CHP'de iki isim güçlü bir şekilde telaffuz edilmeye başlandı.