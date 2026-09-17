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Siyaset
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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden tamamen silindi! İşte muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayları

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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden tamamen silindi! İşte muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayları

Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreçleri ve diplomasının iptali ile Mansur Yavaş'ın Külliye görüşmesi sonrası parti tabanından veto yemesi, muhalefet cephesindeki cumhurbaşkanlığı hesaplarını altüst etti. Özgür Özel'in daha önce takımın "forvetleri" olarak tanıttığı iki ismin devre dışı kalmasıyla birlikte kulisler hareketlenirken, CHP yönetiminin masaya yatırdığı yeni isimler merak konusu oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından muhalefet kanadında adaylık stratejileri sil baştan yeniden kurgulanıyor.

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Foto - Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden tamamen silindi! İşte muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayları

Muhalefet kanadında cumhurbaşkanlığı adaylığı hesapları sil baştan yapılıyor. Özgür Özel'in daha önce "forvet" olarak tanımladığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın devre dışı kalmasıyla muhalefet kulisleri hareketlendi. Muhalefet cephesinde cumhurbaşkanı adaylığı yarışı için start verildi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Yeni Parti ve CHP ekseninde yaşanan son gelişmeler, en güçlü iki adayın denklem dışı kalmasına yol açtı.

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden tamamen silindi! İşte muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayları

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetten dolayı yargılanması, usulsüz yollarla aldığı diplomasının iptali ve Mansur Yavaş'ın ise Külliye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi CHP ve Yeni Parti’de deprem etkisine neden oldu. Hürriyet yazarlarından Abdulkadir Selvi muhalefetin cumhurbaşkanlığı yarışına dair yaşananları, “Yeni cumhurbaşkanı adayları kimler” başlığıyla köşesine taşıdı. Yavaş’ın ve İmamoğlu’nun parti tabanından veto yemesi kartların yeniden dağıtılmasına neden olurken, kulislere sızan son bilgilere göre, CHP yönetimi adaylık için iki yeni ismi masaya yatırdı.

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Foto - Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden tamamen silindi! İşte muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayları

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, daha önceki konuşmalarında, “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu” diyerek iddiasını ortaya koymuştu. Ancak gelinen noktada Özel, rakip kaleye hücum edecek bir orta sahaya bile sahip değil ve şaibeli isimlerle kadro kurmakta zorlanıyor. İmamoğlu'nun usulsüz şekilde elde ettiği diplomasının iptali gündemi sarsarken, devam eden rüşvet ve yolsuzluk davaları da adaylık planlarını gelecek baharlara erteledi.

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Foto - Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden tamamen silindi! İşte muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayları

Mansur Yavaş tarafında ise durum çok daha farklı bir kriz boyutuna ulaştı. Önünde herhangi bir yasal ya da siyasi engel bulunmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, çok kritik gelişmeye imza attı. CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'deki törene katılmak yerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ve bu görüşmeden fotoğraf paylaşan Yavaş, CHP yönetimi tarafından topa tutuldu.

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Foto - Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden tamamen silindi! İşte muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayları

İlk etapta şaşkınlıkla karşılanan bu durum, kısa sürede yerini sert bir öfkeye bıraktı. Yavaş, “Tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yaparım” ifadesiyle CHP’ ye ve Yeni Parti’ye ayrı ayrı rest çekti. Yavaş tarafından çekline reste cevap CHP Grup Başkanı Faik Öztrak’tan geldi. Yavaş’ın “Büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını” ifade eden Öztrak, “CHP tehditle, korkutularak hareket edebilecek bir parti değildir” yanıtını verdi. Yavaş’ın restine henüz Yeni Parti kanadından bir tepki gelmedi. Muhalefet kanadında yaşanan bu büyük kırılmalar, “İmamoğlu ya da Yavaş aday olmazsa kazanamayız” algısını tamamen yerle bir etti. Yeni arayışlara giren CHP'de iki isim güçlü bir şekilde telaffuz edilmeye başlandı.

#6
Foto - Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden tamamen silindi! İşte muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayları

Bu isimlerden ilki, merkez sağın tecrübeli ve saygın figürlerinden, Demirel ailesinin damadı olan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici. Uzun yıllardır CHP çatısı altında siyaset yapan ve temiz geçmişiyle bilinen Kesici, sağ seçmenden oy devşirmek için en güçlü alternatif olarak görülüyor.

#7
Foto - Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden tamamen silindi! İşte muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayları

Sol seçmenin oylarını konsolide etmek için ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ismi ön plana çıkıyor. Hem parlamentoda hem de yerel yönetimde rüştünü ispatlamış olan Seçer, sol kanadın güçlü temsilcisi olarak masada duruyor.

#8
Foto - Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden tamamen silindi! İşte muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayları

CHP'nin stratejik tercihine göre bu iki isimden birinin öne çıkacağı, ancak adaylık denkleminin tamamen değiştiği net bir şekilde görülüyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yeni Parti'de tek seçenek olarak Özgür Özel ismi ön plana çıksa da Özel'in bu konuda ciddi çekinceleri bulunuyor. Siyasi kulislerden edinilen bilgilere göre Özel, cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor ve meseleye tamamen matematiksel bir gerçeklikle yaklaşıyor. Çünkü önünde aşılması imkansız görünen handikaplar var. CHP seçmeninin, partiyi böldüğü gerekçesiyle Özel'e sıcak bakmayacağı ve onu cumhurbaşkanlığı ile ödüllendirmeyeceği belirtiliyor.

#9
Foto - Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden tamamen silindi! İşte muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayları

Diğer taraftan DEM Parti'nin kendi adayını çıkarması durumunda Özgür Özel'in sadece Yeni Parti oylarına mahkum kalacağı hesaplanıyor. Bu durumun oy oranını yüzde 30 barajının altına düşüreceğini öngören Özel, genel başkanlık koltuğunu da kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmak istemiyor. Sonu belirsiz bir maceraya atılmaktansa, mevcut liderlik konumunu korumayı daha güvenli bir liman olarak görüyor. KAYNAK : Haber7

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Yorumlar

Ğavis

Yavaş bağımsız aday olsun tulum çıkarır hacım

Adayımız Mansur Yavaş..

Mansur Yavaş niye devre dışı olsun ki..Aday olursa içeri mi atacaklar...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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