Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden tamamen silindi! İşte muhalefetin yeni cumhurbaşkanı adayları
Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreçleri ve diplomasının iptali ile Mansur Yavaş'ın Külliye görüşmesi sonrası parti tabanından veto yemesi, muhalefet cephesindeki cumhurbaşkanlığı hesaplarını altüst etti. Özgür Özel'in daha önce takımın "forvetleri" olarak tanıttığı iki ismin devre dışı kalmasıyla birlikte kulisler hareketlenirken, CHP yönetiminin masaya yatırdığı yeni isimler merak konusu oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından muhalefet kanadında adaylık stratejileri sil baştan yeniden kurgulanıyor.