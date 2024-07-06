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Sağlık
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Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

2024-07-06 15:26:28
Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

Göz sağlığı, özellikle ilerleyen yaşlarla birlikte çeşitli sorunların ortaya çıkabildiği oldukça hassas bir konu. Her ne kadar genellikle dışarıdan yaşanan kazalar veya genetik faktörler düşünülse de aslında bazı çevresel faktörler de görüş açısını bozan ve hatta körlüğe giden tehlikeleri beraberinde getirebiliyor. Fakat bazı besinler, tam da bu riskleri minimuma indirecek kadar etkili. Göz sağlığı uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrı için bir besini özellikle tüketmenizi öneriyor.

#1
Foto - Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

Kararında tüketilen çikolatanın göz sağlığı açısından faydalı olabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, "Son zamanlarda yapılan çalışmada katılımcılara siyah çikolata ve sütlü çikolata verilmiş ve sonrasında görme testleri uygulanmıştır. Siyah çikolata tüketenlerin görme keskinliğinde ve kontrast hassasiyetinde kısa süreli iyileşmeler gözlemlenmiştir. Benzer şekilde, katarakt oluşumuna yol açan protein agregasyonunu da engelleyebilirler" dedi.

#2
Foto - Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

Doç. Dr. Karaman, yüzyıllardır keyifle tüketilen çikolatanın genel sağlık açısından faydalı olduğunu belirterek "Çikolatanın kalp sağlığına, cilt görünümüne ve ruh haline olan olumlu etkileri üzerine birçok araştırma yapılmıştır. "

#4
Foto - Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

Doç. Dr. Karaman, yüzyıllardır keyifle tüketilen çikolatanın genel sağlık açısından faydalı olduğunu belirterek "Çikolatanın kalp sağlığına, cilt görünümüne ve ruh haline olan olumlu etkileri üzerine birçok araştırma yapılmıştır. "

#5
Foto - Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

GÖRME KESKİNLİĞİ VE KONTRAST HASSASİYETİNDE İYİLEŞME Çikolatanın temel bileşenlerinden biri olan kakaonun, flavonoid adı verilen güçlü antioksidanlar içerdiğine dikkati çeken Doç. Dr. Karaman, şöyle devam etti:

#6
Foto - Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

"Flavonoidler, vücutta serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresi azaltarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Bu antioksidanlar, kalp ve damar sağlığına olan olumlu etkileri ile bilinirken, göz sağlığı üzerinde de benzer koruyucu etkileri olabilir."

#7
Foto - Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

"Journal of the American Medical Association (JAMA) Ophthalmology'de yayımlanan bir çalışma, çikolatanın kısa vadede görme fonksiyonları üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmada, katılımcılara siyah çikolata ve sütlü çikolata verilmiş ve sonrasında görme testleri uygulanmıştır."

#8
Foto - Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

"Siyah çikolata tüketenlerin görme keskinliğinde ve kontrast hassasiyetinde kısa süreli iyileşmeler gözlemlenmiştir. Bu etkilerin flavonoidlerin kan akışını artırıcı özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir."

#9
Foto - Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

KATARAKT OLUŞUMUNU ENGELLEYEBİLİR Doç. Dr. Sevil Karaman, çikolata ve katarakt arasındaki ilişkiyi ise şu şekilde değerlendirdi: "Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt, yaşlı bireylerde en yaygın görülen göz hastalıklarından ikisidir. Kakao flavonoidlerinin bu hastalıkların gelişimini yavaşlatabileceği veya önleyebileceği öne sürülmüştür."

#10
Foto - Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

"Antioksidan özellikleri sayesinde, flavonoidler göz hücrelerini oksidatif strese karşı koruyarak makula dejenerasyonu riskini azaltabilir. Benzer şekilde, katarakt oluşumuna yol açan protein agregasyonunu da engelleyebilirler. Çikolatanın potansiyel faydalarına rağmen, tüketiminde dikkatli olunması gereken bazı noktalar vardır."

#11
Foto - Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

AŞIRI TÜKETİMİ GENEL SAĞLIĞA ZARAR Çikolatanın fazla tüketiminin de göz hastalıklarına yol açabileceğine işaret eden Doç. Dr. Karaman, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle yüksek şeker ve kalori içeriği nedeniyle aşırı tüketim kilo alımına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, çikolata tüketimini makul miktarlarda tutmak önemlidir." "Ayrıca, çikolatanın içeriğindeki şekerin göz sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Çikolatanın göz sağlığı üzerindeki olumlu etkileri üzerine yapılan çalışmalar henüz başlangıç aşamasında olsa da, elde edilen bulgular umut vericidir. Kakao flavonoidlerinin antioksidan özellikleri sayesinde, çikolata tüketiminin göz sağlığını koruyucu etkileri olabilir." "Ancak, bu etkilerin tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Günlük diyetinize kontrollü miktarlarda kaliteli siyah çikolata eklemek özellikle kakao oranı yüzde 70 ve üzerinde, genel sağlık ve göz sağlığınız için faydalı olabilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu veya özel diyet gereksiniminiz varsa, çikolata tüketimi konusunda doktorunuza danışmanız önemlidir."

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