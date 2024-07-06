2024-07-06 15:26:28 Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."
Göz sağlığı, özellikle ilerleyen yaşlarla birlikte çeşitli sorunların ortaya çıkabildiği oldukça hassas bir konu. Her ne kadar genellikle dışarıdan yaşanan kazalar veya genetik faktörler düşünülse de aslında bazı çevresel faktörler de görüş açısını bozan ve hatta körlüğe giden tehlikeleri beraberinde getirebiliyor. Fakat bazı besinler, tam da bu riskleri minimuma indirecek kadar etkili. Göz sağlığı uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrı için bir besini özellikle tüketmenizi öneriyor.