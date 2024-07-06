Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

AŞIRI TÜKETİMİ GENEL SAĞLIĞA ZARAR Çikolatanın fazla tüketiminin de göz hastalıklarına yol açabileceğine işaret eden Doç. Dr. Karaman, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle yüksek şeker ve kalori içeriği nedeniyle aşırı tüketim kilo alımına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, çikolata tüketimini makul miktarlarda tutmak önemlidir." "Ayrıca, çikolatanın içeriğindeki şekerin göz sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Çikolatanın göz sağlığı üzerindeki olumlu etkileri üzerine yapılan çalışmalar henüz başlangıç aşamasında olsa da, elde edilen bulgular umut vericidir. Kakao flavonoidlerinin antioksidan özellikleri sayesinde, çikolata tüketiminin göz sağlığını koruyucu etkileri olabilir." "Ancak, bu etkilerin tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Günlük diyetinize kontrollü miktarlarda kaliteli siyah çikolata eklemek özellikle kakao oranı yüzde 70 ve üzerinde, genel sağlık ve göz sağlığınız için faydalı olabilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu veya özel diyet gereksiniminiz varsa, çikolata tüketimi konusunda doktorunuza danışmanız önemlidir."