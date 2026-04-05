Göz göre göre yine hakeme salladı! Takımı kötü oynamasına rağmen maalesef gerçekleri yine görmedi!
Cihan Aydın'ın yönettiği tüm maçları kazanan Galatasaray'da Papara Park'taki yenilgi sonrası bu sefer Cihan Aydın'a sert eleştiriler geldi.
Cihan Aydın'ın yönettiği tüm maçları kazanan Galatasaray'da Papara Park'taki yenilgi sonrası bu sefer Cihan Aydın'a sert eleştiriler geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 28.haftasında Trabzonspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör faturayı hakem Cihan Aydın'a kesti.
Süper Lig'in 28.haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisinde kazanan 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Maça hakem Cihan Aydın'ın verdiği kararlar damga vururken hakeme bir tepki de Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'tan geldi.
Okan Buruk, Trabzonspor yenilgisinin faturasını hakem Cihan Aydın'a kesti. Tecrübeli teknik adamın soyunma odası koridorlarında Cihan Aydın'a uzatmak dakikalarını sorguladığı öğrenildi.
Okan Buruk'un hakeme “Neden 4 dakika?” ve “Neden bu kadar kısa oynandı?” cümlelerini kurduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.
Trabzonspor cephesi ise oluşabilecek herhangi bir kaosa izin vermedi. Trabzon’da görev yapan emniyet güçleri, olayların büyümesine izin vermedi. Gerilimin tırmanmasına ramak kala yapılan müdahale, potansiyel bir krizin önüne geçti. Sahada kaybedilen maç sahada kaldı ve gerginliklerin önüne de geçilmiş oldu.
