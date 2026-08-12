Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı
GENAR Araştırma son seçim anketinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Muhalif anketçiler tarafından şişirilen Yeni Parti'nin oy oranı gündeme oturdu.
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GENAR Araştırma son seçim anketinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Muhalif anketçiler tarafından şişirilen Yeni Parti'nin oy oranı gündeme oturdu.
Türkiye'de iç ve dış politikada sıcak gelişmeler yaşanırken partilerin son oy oranları yeni anket çalışmalarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.
Özellikle Özgür Özel başkanlığında Yeni Parti'nin kurulmasının ardından seçmenin siyasi tercihlerinde nasıl bir değişim yaşanacağı merak konusu olmuştu.
GENAR'ın Temmuz 2026 araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Milletvekili genel seçimi için geçerli oylar üzerinden yapılan dağılımda muhalif medya tarafından şişirilen Yeni Parti'nin oy oranı gündem oldu. İşte partilerin oy oranları...
DİĞER: 3,1
TİP: 1,5
YENİDEN REFAH PARTİSİ: 2,2
ANAHTAR PARTİ: 2,7
ZAFER PARTİSİ: 3,9
İYİ PARTİ: 4,5
DEM: 8,3
MHP: 8,5
YENİ PARTİ: 14,5
CHP:15,4
AK PART: 35,4
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