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Siyaset
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Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

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Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

GENAR Araştırma son seçim anketinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Muhalif anketçiler tarafından şişirilen Yeni Parti'nin oy oranı gündeme oturdu.

#1
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

Türkiye'de iç ve dış politikada sıcak gelişmeler yaşanırken partilerin son oy oranları yeni anket çalışmalarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

Özellikle Özgür Özel başkanlığında Yeni Parti'nin kurulmasının ardından seçmenin siyasi tercihlerinde nasıl bir değişim yaşanacağı merak konusu olmuştu.

#3
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

GENAR'ın Temmuz 2026 araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Milletvekili genel seçimi için geçerli oylar üzerinden yapılan dağılımda muhalif medya tarafından şişirilen Yeni Parti'nin oy oranı gündem oldu. İşte partilerin oy oranları...

#4
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

DİĞER: 3,1

#5
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

TİP: 1,5

#6
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

YENİDEN REFAH PARTİSİ: 2,2

#7
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

ANAHTAR PARTİ: 2,7

#8
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

ZAFER PARTİSİ: 3,9

#9
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

İYİ PARTİ: 4,5

#10
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

DEM: 8,3

#11
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

MHP: 8,5

#12
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

YENİ PARTİ: 14,5

#13
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

CHP:15,4

#14
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti'nin oy oranı herkesi şok içerisinde bıraktı

AK PART: 35,4

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