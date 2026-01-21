  • İSTANBUL
Göyne Barajı dondu! Balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı
AA Giriş Tarihi:

Göyne Barajı dondu! Balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı

Erzincan'daki Göyne Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu. Kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

#1
Foto - Göyne Barajı dondu! Balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı

Soğuk hava tüm yurtta etkisini gösteriyor. Erzincan'daki Göyne Barajı da dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı.

#2
Foto - Göyne Barajı dondu! Balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı

Kent genelinde 3 gün boyunca aralıklarla süren kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

#3
Foto - Göyne Barajı dondu! Balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, Çatalarmut köyündeki Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

#4
Foto - Göyne Barajı dondu! Balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı

Yaz mevsiminde yaklaşık 48 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

#5
Foto - Göyne Barajı dondu! Balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı

Kar ve buzla kaplanan baraj dronla böyle görüntülendi...

