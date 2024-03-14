Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

Ancak aktarma limanındaki gemi acentalarından kaynaklı gecikmesinden dolayı üreticinin maksimum teslim sürelerinde ürünü temin edememesi, ürünün menşei olan ülkeye geri getirilmesine sebep olmuştur. Geri getirilen bu ürüne ilişkin olarak imha talebi 06.03.2024 tarihinde vekilimiz Ünsped Gümrük Müşavirliği tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Gümrük Müdürlüğü'ne iletilmiş olup, İskenderun Gümrük Müdürlüğü tarafından 06.03.2024 tarihine evrak kaydına alınmıştır. Ayrıca, üründe taşıma kaynaklı bozulma yaşandığı için ürün bedeli sigorta şirketi tarafından karşılanmıştır. "