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Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

2024-03-14 10:22:07
Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

Sosyal medyada bozulmuş ve böceklenmiş buğday irmiğine ait görüntülere ilişkin Oba Makarna'dan açıklama geldi.

#1
Foto - Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Birliği'nin devreye girdiği sahtecilik olayı şöyle gelişti. İddiaya göre, Gaziantep'te üretim yapan OBA Makarna son kullanım tarihi geçmiş ve kurtlanmış irmikleri Afrika ülkelerinden Tanzanya'ya ihraç etti.

#2
Foto - Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

Ürünleri satın alan Tanzania Pasta İndustries adlı şirket, ürünlerin kurtlandığını belirleyince bin 865 ton irmiği teslim almadı. Ürünü bozuk çıkan firma ise bu ürünleri orada imha etmek yerine ikinci kez nakliye bedeli ödeyerek ürünleri Mersin Limanı'na getirdi.

#3
Foto - Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

Ürünlerin belgelerinden ve yurt dışına ihraç edilip geri gelmesinden şüphelenen gümrük memurları yaptıkları kontrolde ürünlerin kurtlanmış olduğu tespit edince işlem başlattı. Gümrük Müdürlüğü yetkilileri durumu ürünlerin ihraç kaydının yapıldığı Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohum İhracatçıları Birliği yetkililerine sorunca, belgenin sahte olduğu ortaya çıktı.

#4
Foto - Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

Evrakta sahtecilik ve son kullanma tarihi geçmiş, bozuk ürünleri satışa sunmaktan hakkında işlem başlatılan şirketin geçen Ağustos ayında ise Sakarya'da benzer bir sorun yaşadığı ortaya çıktı.

#5
Foto - Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

Sakarya'ya gönderilen 33 TIR irmiğin son kullanma tarihi geçtiği belirlenince imha edilmek üzere el konulduğu ancak bir firmanın "Gaziantep'e götürüp kendi tesislerimizde el koyacağız" diyerek kente getirmeye çalıştığı ancak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın devreye girmesiyle sadece 3 TIR'ı Gaziantep'e getirdiği, diğer ürünlerin ise Sakarya'da imha edildiği belirtildi.

#6
Foto - Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

OBA Makarna daha önce de Hindistan'dan getirdiği buğdayda "Hint Sürmesi" adlı hastalık bulunmasıyla gündeme gelmiş, İskenderun Limanı'na gelen gemideki buğdaylarda yapılan kontrollerde hastalık belirlenince de ürünün boşaltılmasına izin verilmemişti.

#7
Foto - Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

Oba Makarna'dan konuyla ilgili açıklama geldi:

#8
Foto - Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

"Paylaşılan görüntüler ihracatını gerçekleştirdiğimiz buğday irmiğine ait olup, Afrika'da üretici olan müşterimize özel olarak üretilmiştir. Yarı mamul olan bu ürünün üreticiye maksimum 30 ila 40 gün içerisinde ulaşması gerekmektedir.

#9
Foto - Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

Ancak aktarma limanındaki gemi acentalarından kaynaklı gecikmesinden dolayı üreticinin maksimum teslim sürelerinde ürünü temin edememesi, ürünün menşei olan ülkeye geri getirilmesine sebep olmuştur. Geri getirilen bu ürüne ilişkin olarak imha talebi 06.03.2024 tarihinde vekilimiz Ünsped Gümrük Müşavirliği tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Gümrük Müdürlüğü'ne iletilmiş olup, İskenderun Gümrük Müdürlüğü tarafından 06.03.2024 tarihine evrak kaydına alınmıştır. Ayrıca, üründe taşıma kaynaklı bozulma yaşandığı için ürün bedeli sigorta şirketi tarafından karşılanmıştır. "

#10
Foto - Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

KAYNAK: SABAH

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