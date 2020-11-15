2020-11-15 18:01:52 Görünce şoka uğradılar! 'Şimdi öğrendim'
İstanbul'daki yeni koronavirüs tedbirleri sonrası sokaktaki vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.
İstanbul'daki yeni koronavirüs tedbirleri sonrası sokaktaki vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.
İstanbul Taksim’de polis ve zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi yaptı.
Ekipler koronavirüs kurallarına uymayan çok sayıda vatandaşa ceza kesti. Taksim’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde ekipler maske, sosyal mesafe ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı.
Kurallara uymayanların çoğunluğunu yabancı turistler oluştururken, polis ve zabıta çok sayıda kişiye 900 lira idari para cezası kesti.
Yabancı turistlerin çoğunluğunun pasaportlarının yanında olmaması ise dikkat çekti.
Sigara yasağının ardından denetim yapan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de sigara içenlere ceza kesti. Bir vatandaş ise gazetecilerin ‘Neden sigara içiyorsunuz?’ sorusuna "Bilmiyordum, şu an öğrendim” cevabını verdi.
Ekipler ayrıca drone yardımı ile havadan da denetimlerini sürdürdü. Öte yandan İstanbul'daki denetimler tüm gün devam etti.
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