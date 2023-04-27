Görenlerin içi açılıyor! Bu caminin bir örneği daha yok

Sarmaşıkları nedeniyle halk arasında 'yeşil cami' olarak da bilinen caminin avlusu da begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne ve gelin duvağı gibi 280 bitki türü ile botanik bahçeyi andırıyor. Hava sıcaklığının yükselmeye başladığı kentte vatandaşlar namaz saatleri dışında da camide vakit geçiriyor. Vatandaşlara huzur veren cami, birçok dizi ve filmde de yer alarak ismini duyurmaya devam ediyor.