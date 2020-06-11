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Doğa
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Görenler şoke oluyor! Çeşmenin suyu alev alev yanıyor

2020-06-11 15:50:43
Görenler şoke oluyor! Çeşmenin suyu alev alev yanıyor

Görenleri hayretler içerisinde bırakan olay, Bursa’da bir piknik alanındaki çeşmede yaşanıyor.

#1
Foto - Piknik alanındaki çeşmelerin suyu doğalgaz gibi yanıyor.

Piknik alanındaki çeşmelerin suyu doğalgaz gibi yanıyor.

#2
Foto - Piknik yapan vatandaşlar bu çeşmeden su içtikten sonra suya çakmağı tuttukları vakit birden alev alıp yanmaya başlıyor.

Piknik yapan vatandaşlar bu çeşmeden su içtikten sonra suya çakmağı tuttukları vakit birden alev alıp yanmaya başlıyor.

#3
Foto - Suyun ateş söndürdüğüne alışık olan vatandaşlar suyun alev alıp yanmaya başladığını görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

Suyun ateş söndürdüğüne alışık olan vatandaşlar suyun alev alıp yanmaya başladığını görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

#4
Foto - Bölgedeki çeşmeler üniversiteler tarafından incelendi.

Bölgedeki çeşmeler üniversiteler tarafından incelendi.

#5
Foto - Akan sular incelendiğinde çeşmelerden suyla birlikte yanıcı gaz da geldiği tespit edildi.

Akan sular incelendiğinde çeşmelerden suyla birlikte yanıcı gaz da geldiği tespit edildi.

#6
Foto - Şu an yaz dönemi olduğu için sular az akıyor ve su normal seviyede yanıyor.

Şu an yaz dönemi olduğu için sular az akıyor ve su normal seviyede yanıyor.

#7
Foto - Sular çoğaldığında su daha alevli yanmaya başlıyor. Suyun yandığını ilk defa görenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

Sular çoğaldığında su daha alevli yanmaya başlıyor. Suyun yandığını ilk defa görenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

#8
Foto - Yanan suların olduğu bölgede yaşayan Özcan Dinçer,

Yanan suların olduğu bölgede yaşayan Özcan Dinçer, "Bu su 90 metreden çıkıyor. Buradaki bölgelerdeki sularda yanma var.

#9
Foto - Suya ateş tuttuğunuzda su yanmaya başlıyor. Üniversitelerden gelip suyu araştırdılar, suyla birlikte yanıcı gaz geldiği belirlendi.

Suya ateş tuttuğunuzda su yanmaya başlıyor. Üniversitelerden gelip suyu araştırdılar, suyla birlikte yanıcı gaz geldiği belirlendi.

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