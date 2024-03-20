Görenler hayran kalıyor! Burası İsveç değil Türkiye

Kanyon geçişi çok güzel, harika bir kanyon geçişi bulunuyor. Aynı zamanda kaynak değerleri açısından en önemli varlıklarından bir tanesi de tarihi ipek yolunun ve eski kültür yollarının bu bölgeden geçmesidir. Ayrıca tarihi İstiklal Yolu’nun da bir kolunun Ersizlerdere Tabiat Parkı’ndan geçiyor. Çuha doruğu mevkiinden başlayıp Ersizlerdere köyünün içerisinden geçilerek Küre ilçesine kadar devam ediyor. Burada yürüyüş güzergahları içerisinde kamp alanları belirlendi. Sportif olta balıkçılığı belirlendi. Tarihi İkiçay Köprüsü hemen bu alan üzerinde bulunuyor. Tarihi kültür yolu ve ipek yolunun bu bölgeden geçmesi ayrıca İnebolu’dan Ankara’ya kadar uzanan güzergahta İstiklal Yolu’ndan eskiden insanların ulaşımını sağladıkları katırlarla, atlarla, öküzlerle ya da kağnılarla gittikleri bir ticari yoldur" diye konuştu.