Görenler bayılıyor! İşte 1912'de yıkılan şehrin yeni hali

Robotik kodlama atölyemizde, biz 2019 senesinden itibaren minyatür çalışmalarına başladık. Bu özellikle bizim istediğimiz, hem Cüneyt başkanımızın hem de benim istediği bir çalışmaydı. Minyatür üzerine çalışan tek belediyeyiz. Robotik kodlama atölyelerinde ve bu arkamda gördüğünüz eserde 3D teknolojisi ile yapılmış bir şehrin en büyük minyatürü olma özelliğini taşıyor.