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Google'ın bilinmeyen 10 ilginç özelliği ortaya çıktı!

2023-05-31 12:42:01
Google'ın bilinmeyen 10 ilginç özelliği ortaya çıktı!

Dünya çapında neredeyse herkes tarafından bilinen ve kullanılan Google hakkında çok az kişinin bildiği ayrıntılar var. Günümüzde dünyanın en büyük şirketlerinden birinden olan Google'ın bugünlere nasıl geldiğini gösteren işte o ilginç ayrıntılar... 1996 yılında Stanford Üniversitesi öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin, arama motoru için BackRub adını kullandılar. Ancak daha sonra 1997’de ismi Google olarak değiştirildi. Bu yeni isim, matematiksel bir terim olan “googol”dan esinlenildi. BackRub’un büyüklüğüne göre “googol” kelimesi, ardından Google olarak bilinen arama motorunun potansiyelini ve kapsadığı genişliği yansıtıyordu.

#1
Foto - Google'ın bilinmeyen 10 ilginç özelliği ortaya çıktı!

Googol, matematiksel bir terimdir ve 10¹⁰⁰, yani 1 rakamının sağ tarafına yüz tane 0 yazılarak elde edilen bir sayıdır. Google’ın kurucuları, bu büyük sayının internet üzerindeki bilgi miktarını temsil ettiğine inanarak, şirketlerinin adını Google olarak seçtiler. Bu isim, Google’ın hedeflerini ve amaçlarını ifade etmek için mükemmel bir tercih oldu.

#2
Foto - Google'ın bilinmeyen 10 ilginç özelliği ortaya çıktı!

15 Ağustos 2013 tarihinde Google, yaklaşık 5 dakikalık bir süre boyunca çöktü ve bu durum internet trafiğinde büyük bir düşüşe neden oldu. Google’ın çökmesi, dünya genelindeki internet kullanımının yaklaşık olarak yüzde 40 oranında azalmasına yol açtı. Bu olay, Google’ın çevrimiçi dünyadaki merkezi konumunu ve bağımlılığını gösteren dikkate değer bir örnek olarak nitelendirilebilir.

#3
Foto - Google'ın bilinmeyen 10 ilginç özelliği ortaya çıktı!

Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, 1997 yılında şirketlerini 1 milyon dolar karşılığında Yahoo’ya satma teklifi götürdüler. Ancak Yahoo’nun teklifi reddetmesi üzerine Google, bağımsız olarak gelişmeye devam etti. Bu karar, Google’ın dünya genelindeki en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline gelmesinde kritik bir rol oynadı ve internetin dönüm noktalarından birini oluşturdu. Daha sonra 2002 yılında Yahoo, Google’ı 2 milyar dolarlık bir teklifle satın alma girişiminde bulundu, ancak bu teklif Google’ın kurucuları tarafından reddedildi.

#4
Foto - Google'ın bilinmeyen 10 ilginç özelliği ortaya çıktı!

Google’ın ünlü arama algoritması, Stanford Üniversitesi’nde Larry Page ve Sergey Brin tarafından geliştirildi. Bu ikili, web sayfalarının önemini belirlemek için link analizini kullanarak PageRank adı verilen bir algoritma oluşturdular. İlginç bir detay, Google’ın arama algoritması olan PageRank’ın Stanford Üniversitesi’ne ait olan bir patentle korunmasıdır. 2000 yılında, Jennifer Lopez’in Grammy Ödülleri’nde yeşil Versace elbisesini giydiği an, Google büyük bir arama trafiği yaşadı. Bu olay, Google’ın sadece metin tabanlı arama yapabildiği bir dönemde gerçekleşti. Binlerce kişi, Lopez’in fotoğraflarını bulmak için Google arama motorunu kullandı. Bu talep, Google’ın görsel arama özelliği olan Google Görseller’i geliştirmesine yol açtı.

#5
Foto - Google'ın bilinmeyen 10 ilginç özelliği ortaya çıktı!

Google, her gün milyarlarca arama alır ve ilginç bir şekilde, bu aramaların yaklaşık yüzde 15’i yeni ve benzersizdir. Yani, insanların günlük arama aktivitelerinin önemli bir bölümü daha önce hiç yapılmamış veya kaydedilmemiş aramalardan oluşur. Bu da gösteriyor ki, insanlar sürekli olarak Google’ı kullanarak yeni ve farklı bilgilere ulaşma ihtiyacını karşılıyor.

#6
Foto - Google'ın bilinmeyen 10 ilginç özelliği ortaya çıktı!

Google, 2006 yılında dünyanın en popüler video paylaşım platformlarından biri olan YouTube’u satın aldı. İlginç olan ise, bu satın alma işlemi Google’ın merkezi olan Mountain View, California’da bulunan bir In-N-Out Burger restoranında gerçekleşti. Bu 1,65 milyar dolarlık anlaşma, Google’ın video içeriği alanında büyük bir varlık oluşturmasını sağladı.

#7
Foto - Google'ın bilinmeyen 10 ilginç özelliği ortaya çıktı!

Google’ın popüler hale gelen Google Doodle’ları, 1998 yılında ortaya çıktı. Bu dönemde Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Burning Man Festivali’ne katılmak üzere ofisi kapattılar ve kullanıcılara bunu bildirmek için Google logosuna bir Burning Man figürü eklediler. Bu olay, Google Doodle’ların başlangıcını işaret etti ve şu anda dünya genelinde çeşitli olayları ve önemli tarihleri kutlamak için kullanılıyor.

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