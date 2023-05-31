Google'ın bilinmeyen 10 ilginç özelliği ortaya çıktı!

Dünya çapında neredeyse herkes tarafından bilinen ve kullanılan Google hakkında çok az kişinin bildiği ayrıntılar var. Günümüzde dünyanın en büyük şirketlerinden birinden olan Google'ın bugünlere nasıl geldiğini gösteren işte o ilginç ayrıntılar... 1996 yılında Stanford Üniversitesi öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin, arama motoru için BackRub adını kullandılar. Ancak daha sonra 1997’de ismi Google olarak değiştirildi. Bu yeni isim, matematiksel bir terim olan “googol”dan esinlenildi. BackRub’un büyüklüğüne göre “googol” kelimesi, ardından Google olarak bilinen arama motorunun potansiyelini ve kapsadığı genişliği yansıtıyordu.