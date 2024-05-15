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Teknoloji-Bilişim
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Google’dan teknoloji dünyasını şaşırtan yapay zekalı AR gözlük

2024-05-15 03:48:13
Google’dan teknoloji dünyasını şaşırtan yapay zekalı AR gözlük

Yazılım ve teknoloji devi Google I/O 2024'te yapay zekalı AR gözlüğünü tanıttı.

#1
Foto - Google’dan teknoloji dünyasını şaşırtan yapay zekalı AR gözlük

Google’ın teknoloji dünyasında yeniden heyecan yaratma konusunda ne kadar usta olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu seferki sürprizi ise, Google I/O 2024 etkinliğinde göz açıp kapayıncaya kadar sergiledikleri yeni bir AR gözlüğü prototipi oldu. Resmen asistanlık yapan gözlük, saniyeler içinde sahnede belirdi, yani gözünüzü bir an bile ayırmış olsanız kaçırabilirdiniz. Ama canlı yayında şaşırtan yetenekleri fazlasıyla gösterildi. İşte Google’ın yapay zekalı asistan gözlüğü…

#2
Foto - Google’dan teknoloji dünyasını şaşırtan yapay zekalı AR gözlük

Google’ın asistanlık yapan yapay zekalı AR gözlüğü ortaya çıktı Google’ın AR donanımına yönelik yeni hamlesi, Project Astra demo videosunda, bir Google çalışanının sıradan gibi görünen ancak aslında oldukça kalın çerçevelere sahip gözlükleri takmasıyla ortaya çıktı. Bu kalın çerçeveler, belli ki gözlüğün içinde yapay zekalı asistanlık desteği gibi yüksek teknolojiler barındırıyor.

#3
Foto - Google’dan teknoloji dünyasını şaşırtan yapay zekalı AR gözlük

Gözlüklerin kalitesine dair bir fikir veren ekran görüntülerinde, gözlüğü takan kişinin soruları sesli olarak sorduğunu ve gözlüğün bu soruları yanıtladığını görebiliyoruz. Gözlük, muhtemelen şeffaf bir metin gösterebilen bir ekranla bağdaştırıldı. Bu prototip, daha önceki Project Iris prototiplerine çok benziyor. Ancak Google bu kez burun köprüsünde bir değişiklik yapmış; bu modelde daha kavisli bir tasarım yer alıyor. Bu küçük detay, gözlüğün tasarımında önemli bir farklılık. Yani, kullanıcı konforunu artırıyor olabilir.

#4
Foto - Google’dan teknoloji dünyasını şaşırtan yapay zekalı AR gözlük

Google, resmen asistanlık yapan yeni AR gözlüğü hakkında pek fazla detay paylaşmasa da, YouTube’da Project Astra videosunun açıklamasında bu cihazdan “prototip gözlük cihazı” olarak bahsedilmesi, Google’ın bu ürünü gizlemek yerine ön planda tutmayı tercih ettiklerini gösterdi.

#5
Foto - Google’dan teknoloji dünyasını şaşırtan yapay zekalı AR gözlük

Meta’nın AI destekli Ray-Ban akıllı gözlükleri, ekran içermemesine rağmen şu ana kadar piyasaya sürülen en kullanışlı AI giyilebilir teknoloji ürünü olarak kabul ediliyor. Google’ın, geçmişte yeterince ileri gitmiş olduğu bu prototipleri kamuoyu önünde test etmeye başladığı düşünüldüğünde, AR gözlükler konusunda iddialarını sürdürmesi ve bu alandaki rekabette yer almak istemesi şaşırtıcı değil.

#6
Foto - Google’dan teknoloji dünyasını şaşırtan yapay zekalı AR gözlük

Google’ın bu yeni AR gözlük prototipi, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeye yetecek kadar ilgi çekici özelliklere sahip. Bu gözlüklerin sokaklarda görülmeye başlanmasıyla, AR teknolojisinin günlük yaşama nasıl entegre edilebileceğine dair daha net fikirler edinebiliriz.

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