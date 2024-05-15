Google’dan teknoloji dünyasını şaşırtan yapay zekalı AR gözlük

Gözlüklerin kalitesine dair bir fikir veren ekran görüntülerinde, gözlüğü takan kişinin soruları sesli olarak sorduğunu ve gözlüğün bu soruları yanıtladığını görebiliyoruz. Gözlük, muhtemelen şeffaf bir metin gösterebilen bir ekranla bağdaştırıldı. Bu prototip, daha önceki Project Iris prototiplerine çok benziyor. Ancak Google bu kez burun köprüsünde bir değişiklik yapmış; bu modelde daha kavisli bir tasarım yer alıyor. Bu küçük detay, gözlüğün tasarımında önemli bir farklılık. Yani, kullanıcı konforunu artırıyor olabilir.