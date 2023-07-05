2023-07-05 01:55:10 Google’dan tehlikeli yapay zeka hamlesi
Google, yapay zeka dil modellerinin eğitiminde kamuya açık verileri kullanacağını açıkladı.
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Google, yapay zeka dil modellerinin eğitiminde kamuya açık verileri kullanacağını açıkladı.
Google yapay zeka eğitiminde sınırlarını genişletmeye karar verdi. Şirketin gizlilik politikasına yapılan son değişikliğe göre artık dil modellerini eğitmek için kamuya açık veriler tamamen kullanılacak. Bu kapsamda Google Translate, Bard ve Cloud AI gibi araçlar kullanıcı verileriyle eğitilecek.
Google bugüne kadar uyguladığı gizlilik politikalarını esnetmeye başlatacağının mesajını verdi. Daha önce test amaçlı geliştirilen özellikler için uygulanan kamuya açık veri eğitimi, artık tüm dil modellerine uygulanacak. Böylece Bard’dan Translate’e kadar tüm Google ürünleri kullanıcı verilerinden yardım alacak.
Bu hamle, veri gizliliğiyle ilgili artan endişelerin ardından gelmesiyle merak uyandırdı. Kısa süre önce OpenAI’a, GPT modellerini eğitmek için özel bilgiler de dahil olmak üzere kullanıcı verilerini kullanmasından dolayı soruşturma açıldı.
Üretken yapay zeka eğitiminde tweet’lerden web sitelerindeki makalelere kadar birçok kaynak kullanılıyor.
Yeni gizlilik politikası ise, özellikle Google’ın sahibi olduğu platformlardaki verilerin doğrudan dil modeli eğitiminde kullanılacağını gösteriyor.
Yani Translate üzerinden yaptığınız bir çeviri, Google’ın üretken yapay zekasını eğitmek için toplanacak. Daha önce bunu engellemek için Twitter ve Reddit’ten bazı hamleler geldi. Her iki platform da kullanıcı verilerini içeren API’ları ücretli olarak sunmaya başladı.
Google’ın bu hamlesi dikkat çekiyor olsa da, gizlilik politikasında açıkça belirtmekten endişe duymuyor. Verilerin nasıl işleneceği ise şimdilik belirsiz.
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