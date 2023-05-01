2023-05-01 19:14:00 Google’dan dolandırıcılık uyarısı
Teknoloji devi Google, Gmail dolandırıcılığı için yeni bir uyarıda bulundu.
Teknoloji devi Google, Gmail dolandırıcılığı için yeni bir uyarıda bulundu.
Google kısa süre önce tüm Gmail kullanıcılarına, kişisel verilerini tehlikeye atan yeni bir dolandırıcılıkla ilgili açıklamada bulundu.
Google ve Gmail logosunu kullanarak dolandırıcılık gerçekleştiren hackerlar, hesap sahibinin arama yaptığı için ödül kazandığını iddia ediyor.
Google, özellikle Gmail hesap sahiplerinin dikkat etmesi gerektiğini belirten bir uyarı paylaştı. Bilgisayar korsanlarının kullanıcılara gönderdiği sahte ödül mesajı, kişisel bilgilerin sızdırılmasına yol açabilir.
Yazılım devi, sahte bağlantıya tıklayarak kişisel verilerin hackerlar ile paylaşılabileceğine dikkat çekti.
Aslında “ödül avı dolandırıcılığı” yıllardır yürütülen bir kampanya. Ancak Google, Gmail sahiplerinin kurban olmaması için bir dizi öneride bulundu. Mail olarak gönderilen şüpheli mesajların doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
Arama devi, kullanıcıların bu tür saldırılardan kaçınmak için uyması gerektiği bazı kuralları da paylaştı. Dolandırıcılıklar genellikle kampanyanın kısıtlı süreyle geçerli olduğunu belirterek aciliyet duygusu yaratıyor. Bu yüzden hesap sahipleri, kontrol sağlamadan verilerini sahte bağlantılarla paylaşabiliyor.
Diğer bir öneri ise mesajın gerçekliğini doğrulamak için ayrıntıları kontrol etmekten geçiyor. Google’ın açıklamasına göre, dev firmalar veya tanınmış kişiler asla anında ödeme yapmayı tercih etmez. Ödül olacaksa bile resmi kanallardan duyurulur.
Google, Gmail dolandırıcılığını önlemek için daha fazla ipucu içeren bir web sitesi geliştirdi.
Gmail kullanıcıları, bu adımları izleyerek bilgisayar korsanlarının ağına düşmekten kurtulabilir.
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