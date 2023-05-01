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Teknoloji-Bilişim
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Google’dan dolandırıcılık uyarısı

2023-05-01 19:14:00
Google’dan dolandırıcılık uyarısı

Teknoloji devi Google, Gmail dolandırıcılığı için yeni bir uyarıda bulundu.

#1
Foto - Google’dan dolandırıcılık uyarısı

Google kısa süre önce tüm Gmail kullanıcılarına, kişisel verilerini tehlikeye atan yeni bir dolandırıcılıkla ilgili açıklamada bulundu.

#2
Foto - Google’dan dolandırıcılık uyarısı

Google ve Gmail logosunu kullanarak dolandırıcılık gerçekleştiren hackerlar, hesap sahibinin arama yaptığı için ödül kazandığını iddia ediyor.

#3
Foto - Google’dan dolandırıcılık uyarısı

Google, özellikle Gmail hesap sahiplerinin dikkat etmesi gerektiğini belirten bir uyarı paylaştı. Bilgisayar korsanlarının kullanıcılara gönderdiği sahte ödül mesajı, kişisel bilgilerin sızdırılmasına yol açabilir.

#4
Foto - Google’dan dolandırıcılık uyarısı

Yazılım devi, sahte bağlantıya tıklayarak kişisel verilerin hackerlar ile paylaşılabileceğine dikkat çekti.

#5
Foto - Google’dan dolandırıcılık uyarısı

Aslında “ödül avı dolandırıcılığı” yıllardır yürütülen bir kampanya. Ancak Google, Gmail sahiplerinin kurban olmaması için bir dizi öneride bulundu. Mail olarak gönderilen şüpheli mesajların doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

#6
Foto - Google’dan dolandırıcılık uyarısı

Arama devi, kullanıcıların bu tür saldırılardan kaçınmak için uyması gerektiği bazı kuralları da paylaştı. Dolandırıcılıklar genellikle kampanyanın kısıtlı süreyle geçerli olduğunu belirterek aciliyet duygusu yaratıyor. Bu yüzden hesap sahipleri, kontrol sağlamadan verilerini sahte bağlantılarla paylaşabiliyor.

#7
Foto - Google’dan dolandırıcılık uyarısı

Diğer bir öneri ise mesajın gerçekliğini doğrulamak için ayrıntıları kontrol etmekten geçiyor. Google’ın açıklamasına göre, dev firmalar veya tanınmış kişiler asla anında ödeme yapmayı tercih etmez. Ödül olacaksa bile resmi kanallardan duyurulur.

#8
Foto - Google’dan dolandırıcılık uyarısı

Google, Gmail dolandırıcılığını önlemek için daha fazla ipucu içeren bir web sitesi geliştirdi.

#9
Foto - Google’dan dolandırıcılık uyarısı

Gmail kullanıcıları, bu adımları izleyerek bilgisayar korsanlarının ağına düşmekten kurtulabilir.

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