Google’dan devrim gibi yapay zeka hamlesi

Google araştırmacıları, metinleri şarkıya dönüştüren yapay zeka projesi MusicLM'i görücüye çıkardı. MusicLM, 280 bin saatlik müzik ve ses veritabanıyla eğitildi ve farklı müzik türlerini ve enstrümanları birleştirerek, hatta soyut kavramlara dayalı parçalar bile oluşturabiliyor. Ancak, modelin bazı sınırlamaları bulunuyor ve telif hakkı endişeleri nedeniyle henüz kullanıcılara açılmamış. Google, yapay zekanın oluşturduğu yaklaşık 5500 müzik-metin çiftini herkese açık olarak yayınladı. Ayrıca, Google'ın rakibi DeepMind'in Sparrow isimli yapay zeka sohbet botunu ortaya çıkardığını ve 2023'te özel bir beta sürecini başlatacağı biliniyor.