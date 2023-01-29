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Teknoloji-Bilişim
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Google’dan devrim gibi yapay zeka hamlesi

2023-01-29 01:59:12
Google’dan devrim gibi yapay zeka hamlesi

Google araştırmacıları, metinleri şarkıya dönüştüren yapay zeka projesi MusicLM'i görücüye çıkardı. MusicLM, 280 bin saatlik müzik ve ses veritabanıyla eğitildi ve farklı müzik türlerini ve enstrümanları birleştirerek, hatta soyut kavramlara dayalı parçalar bile oluşturabiliyor. Ancak, modelin bazı sınırlamaları bulunuyor ve telif hakkı endişeleri nedeniyle henüz kullanıcılara açılmamış. Google, yapay zekanın oluşturduğu yaklaşık 5500 müzik-metin çiftini herkese açık olarak yayınladı. Ayrıca, Google'ın rakibi DeepMind'in Sparrow isimli yapay zeka sohbet botunu ortaya çıkardığını ve 2023'te özel bir beta sürecini başlatacağı biliniyor.

#1
Foto - Google’dan devrim gibi yapay zeka hamlesi

Google, metni şarkıya dönüştüren yapay zekasını duyurdu. MusicLM isimli proje, her kategoride müzik yaratabiliyor.

#2
Foto - Google’dan devrim gibi yapay zeka hamlesi

Google araştırmacıları, metni şarkıya dönüştüren yapay zeka projesini görücüye çıkardı. Yazılan metinden herhangi bir türde müzik üretebilen MusicLM, müzik endüstrisinde yeni bir dalga yaratma potansiyeline sahip. Google’ın açıklamasına göre MusicLM, 280 bin saatlik müzik ve ses veritabanıyla eğitildi.

#3
Foto - Google’dan devrim gibi yapay zeka hamlesi

Google’ın yeni yapay zekasının eğitim veritabanı, şaşırtıcı düzeyde çeşitli müzik üretmesine olanak tanıyor. MusicLM isimli model, farklı müzik türlerini ve enstrümanları birleştirebiliyor. Hatta bilgisayarların kavraması zor olan soyut kavramlara dayalı parçalar bile oluşturabiliyor.

#4
Foto - Google’dan devrim gibi yapay zeka hamlesi

Google araştırmacıları tarafından yapılan açıklamaya göre MusicLM’nin bazı sınırlamaları bulunuyor.

#5
Foto - Google’dan devrim gibi yapay zeka hamlesi

Açıklamada, “Bazı besteler garip gelebilir ve vokaller de anlaşılmaz olabilir. Müzik altyapısı oldukça iyi olsa da, insan yapımından farklı olarak tekrara düşebiliyor” ifadeleri kullanıldı.

#6
Foto - Google’dan devrim gibi yapay zeka hamlesi

Google MusicLM’nin oluşturduğu müzikler oldukça etkili görünüyor. Ancak model, telif hakkı endişeleri nedeniyle henüz kullanıcılara açılmaya hazır değil.

#7
Foto - Google’dan devrim gibi yapay zeka hamlesi

Google’ın açıklamasına göre, yapay zeka tarafından üretilen müziğin yaklaşık yüzde biri doğrudan eğitim şarkılarından kopyalandı.

#8
Foto - Google’dan devrim gibi yapay zeka hamlesi

Fakat şirket, yapay zekanın oluşturduğu yaklaşık 5500 müzik-metin çiftini herkese açık olarak yayınladı. Google MusicLM’nin örnek müziklerini dinlemek isterseniz bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

#9
Foto - Google’dan devrim gibi yapay zeka hamlesi

Tüm bunlara ek olarak, Google’ın ChatGPT rakibi bir sohbet botu üzerinde çalıştığını biliyoruz. Alphabet’in yapay zeka firması DeepMind, Sparrow isimli yapay zeka sohbet botunu ortaya çıkarmıştı.

#10
Foto - Google’dan devrim gibi yapay zeka hamlesi

2023’te özel bir beta sürecini başlatacaklarını söyleyen DeepMind, Sparrow’un hem yararlı hem de güvenli olacağının altını çizdi.

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