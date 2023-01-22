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Teknoloji-Bilişim
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Google’da ChatGPT paniği

2023-01-22 00:24:04
Google’da ChatGPT paniği

ChatGPT'nin engellenemez bir şekilde yükselişi Google'ı endişelendirdi. ChatGPT'ye karşı önlem almak isteyen Google'da acil toplantı yapılacak.

#1
Foto - Google’da ChatGPT paniği

Google, ChatGPT sohbet botuna karşı önlemlerini artırıyor. Yeni iddialar, Google kurucularının ofise çağrıldıklarını gösterdi.

#2
Foto - Google’da ChatGPT paniği

Son zamanların en büyük yapay zeka projelerinden biri olan sohbet botu ChatGPT, Google ve çatı şirketi Alphabet’i harekete geçirdi.

#3
Foto - Google’da ChatGPT paniği

Daha önce ChatGPT’ye karşı çalışanlarına kırmızı kod uyarısında bulunan Google, şimdi de kurucuları Larry Page ve Sergey Brin’i ofise çağırdı.

#4
Foto - Google’da ChatGPT paniği

Google, ChatGPT’ye karşı eski CEO’larından yardım istiyor Google CEO’su Sundar Pichai’nin Google’ın yapay zeka stratejisi hakkında toplantılar düzenlediğini biliyorduk.

#5
Foto - Google’da ChatGPT paniği

New York Times tarafından yayınlanan habere göre Google’ın ana şirketi Alphabet, ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinden sonra kurucu ortaklar Larry Page ve Sergey Brin’den yardım talep etti.

#6
Foto - Google’da ChatGPT paniği

Google, yapay zeka botunun hızla ilgi görmesinin ardından “kırmızı kod” yayınlayarak yapay zeka takımlarını harekete geçirdi.

#7
Foto - Google’da ChatGPT paniği

Bu hareket sonrasında ise kurucu ortaklardan yardım talep edildiği bildirildi. Larry Page ve Sergey Brin’in 2019’dan beri şirketin operasyonlarıyla yakından ilgilenmediğini, ancak Alphabet yönetim kurulunda olduklarını belirtelim.

#8
Foto - Google’da ChatGPT paniği

Kurucu ortakların geçen ay Google’ın yapay zekası hakkında strateji belirlemek için yöneticilerle birkaç toplantı yaptıkları ve arama motoru için daha fazla sohbet botu özelliğini onayladıkları bildirildi. Bununla birlikte uzmanlar, ChatGPT’nin gerçek cevaplar veremediğini söyleyerek dezenformasyon yaydığını düşünüyor.

#9
Foto - Google’da ChatGPT paniği

Daha önce Alphabet’in yapay zeka firması DeepMind, Sparrow isimli yapay zeka sohbet botunu ortaya çıkarmıştı. 2023’te özel bir beta sürecini başlatacaklarını söyleyen DeepMind, Sparrow’un hem yararlı hem de güvenli olacağının altını çizdi.

#10
Foto - Google’da ChatGPT paniği

DeepMind CEO’su Demis Hassabis, kullanıcılara sunulan sohbet botlarının “yanlış veya uydurulmuş bilgiler” verebildiğini iddia etti. DeepMind’ın Google ile aynı çatı şirkette olduğunu düşünürsek, Sparrow, arama devinin ChatGPT’ye cevabı olabilir.

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