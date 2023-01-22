2023-01-22 00:24:04 Google’da ChatGPT paniği
ChatGPT'nin engellenemez bir şekilde yükselişi Google'ı endişelendirdi. ChatGPT'ye karşı önlem almak isteyen Google'da acil toplantı yapılacak.
ChatGPT'nin engellenemez bir şekilde yükselişi Google'ı endişelendirdi. ChatGPT'ye karşı önlem almak isteyen Google'da acil toplantı yapılacak.
Google, ChatGPT sohbet botuna karşı önlemlerini artırıyor. Yeni iddialar, Google kurucularının ofise çağrıldıklarını gösterdi.
Son zamanların en büyük yapay zeka projelerinden biri olan sohbet botu ChatGPT, Google ve çatı şirketi Alphabet’i harekete geçirdi.
Daha önce ChatGPT’ye karşı çalışanlarına kırmızı kod uyarısında bulunan Google, şimdi de kurucuları Larry Page ve Sergey Brin’i ofise çağırdı.
Google, ChatGPT’ye karşı eski CEO’larından yardım istiyor Google CEO’su Sundar Pichai’nin Google’ın yapay zeka stratejisi hakkında toplantılar düzenlediğini biliyorduk.
New York Times tarafından yayınlanan habere göre Google’ın ana şirketi Alphabet, ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinden sonra kurucu ortaklar Larry Page ve Sergey Brin’den yardım talep etti.
Google, yapay zeka botunun hızla ilgi görmesinin ardından “kırmızı kod” yayınlayarak yapay zeka takımlarını harekete geçirdi.
Bu hareket sonrasında ise kurucu ortaklardan yardım talep edildiği bildirildi. Larry Page ve Sergey Brin’in 2019’dan beri şirketin operasyonlarıyla yakından ilgilenmediğini, ancak Alphabet yönetim kurulunda olduklarını belirtelim.
Kurucu ortakların geçen ay Google’ın yapay zekası hakkında strateji belirlemek için yöneticilerle birkaç toplantı yaptıkları ve arama motoru için daha fazla sohbet botu özelliğini onayladıkları bildirildi. Bununla birlikte uzmanlar, ChatGPT’nin gerçek cevaplar veremediğini söyleyerek dezenformasyon yaydığını düşünüyor.
Daha önce Alphabet’in yapay zeka firması DeepMind, Sparrow isimli yapay zeka sohbet botunu ortaya çıkarmıştı. 2023’te özel bir beta sürecini başlatacaklarını söyleyen DeepMind, Sparrow’un hem yararlı hem de güvenli olacağının altını çizdi.
DeepMind CEO’su Demis Hassabis, kullanıcılara sunulan sohbet botlarının “yanlış veya uydurulmuş bilgiler” verebildiğini iddia etti. DeepMind’ın Google ile aynı çatı şirkette olduğunu düşünürsek, Sparrow, arama devinin ChatGPT’ye cevabı olabilir.
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