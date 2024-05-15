Google'da aramalar artık çok başka olacak! Yapay zeka desteği geldi

Video anlama konusundaki gelişmeler sayesinde, video ile soru sorma özelliğiyle görsel arama yepyeni bir seviyeye taşındı. Örneğin, ikinci el bir plak çalar satın aldınız, ancak açtığınızda çalışmıyor ve iğneli metal parça beklenmedik bir şekilde kayıyor. Bu sorunu tanımlamak için doğru kelimeleri bulmak yerine video ile arama yaparak sorun giderme adımlarını ve kaynakları içeren bir AI Overviews alabilirsiniz. Video ile arama özelliği yakında ABD’deki İngilizce dil kullanıcıları için Search Labs’de kullanıma sunulacak ve zamanla daha fazla bölgeye yayılacak. Google Arama, Gemini’nin gelişmiş yetenekleriyle bir araya gelerek, arama deneyimini yeniden tanımlıyor. Araştırma, planlama, beyin fırtınası ve daha fazlasını kolaylaştırarak kullanıcılara daha hızlı, verimli ve tatmin edici bir arama deneyimi sunuyor.