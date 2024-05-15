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Teknoloji-Bilişim
9
Google'da aramalar artık çok başka olacak! Yapay zeka desteği geldi

2024-05-15 00:30:24
Google'da aramalar artık çok başka olacak! Yapay zeka desteği geldi

Yıllardır arama motorunda önde olan Google, 25 yıldır geliştirdiği arama deneyimini üretken yapay zeka ile başka bir boyuta taşıyor.

#1
Foto - Google'da aramalar artık çok başka olacak! Yapay zeka desteği geldi

Google, 25 yıldır geliştirdiği arama deneyimini üretken yapay zeka ile bir adım öteye taşıyor. Araştırma, planlama ve beyin fırtınasından aklınıza gelen her türlü soruya ve yapmanız gereken her şeye kadar, Google artık ayak işlerini sizin yerinize hallediyor.

#2
Foto - Google'da aramalar artık çok başka olacak! Yapay zeka desteği geldi

Bu yenilikçi deneyim, Google Arama için özel olarak geliştirilen yeni bir Gemini modeli sayesinde mümkün oldu. Çok adımlı akıl yürütme, planlama ve multimodalite gibi gelişmiş yeteneklere sahip olan bu Gemini modeli, Google’ın birinci sınıf Arama sistemleriyle bir araya getirildi.

#3
Foto - Google'da aramalar artık çok başka olacak! Yapay zeka desteği geldi

Bazen hızlı bir cevaba ihtiyaç duyarsınız, ancak tüm bilgileri bir araya getirmek için zamanınız olmaz. AI Overviews, bu noktada devreye giriyor. Bir konu hakkında hızlı bir genel bakış sunan AI Overviews, daha fazla bilgi edinmek için bağlantılar da sağlıyor. Kullanıcıların Arama’yı daha fazla kullanmalarını ve sonuçlardan daha memnun kalmalarını sağlayan AI Overviews, ABD’deki herkes tarafından kullanılabiliyor ve yakında daha fazla ülkede kullanıma sunulacak.

#4
Foto - Google'da aramalar artık çok başka olacak! Yapay zeka desteği geldi

Yakında, AI Overviews’ı dilini basitleştirme veya daha ayrıntılı hale getirme seçenekleriyle özelleştirebileceksiniz. Bu özellik, bir konuya yeni başladığınızda veya çocuğunuzun merakını gidermek için bir şeyi basitleştirmeniz gerektiğinde faydalı olabilir. Gemini’nin çok adımlı akıl yürütme yetenekleri sayesinde AI Overviews, giderek daha karmaşık soruları yanıtlamada yardımcı oluyor. Artık sorunuzu birden fazla aramaya bölmek yerine, tüm nüansları ve uyarılarıyla birlikte en karmaşık sorularınızı tek seferde sorabilirsiniz.

#5
Foto - Google'da aramalar artık çok başka olacak! Yapay zeka desteği geldi

Örneğin, yeni bir yoga veya pilates stüdyosu arıyorsanız ve yerel halk arasında popüler olan, işe gidip gelmek için uygun bir konumda bulunan ve yeni üyeler için indirim sunan bir stüdyo istiyorsanız, yakında tek bir aramayla “Boston’daki en iyi yoga veya pilates stüdyolarını bulun ve Beacon Hill’den yürüyerek ulaşım sürelerini ve başlangıç tekliflerinin ayrıntılarını gösterin” gibi bir soru sorabileceksiniz. Google Arama, artık karmaşık bir soruya doğru cevabı veya bilgiyi bulmanın ötesinde, sizinle birlikte planlama da yapabiliyor. Doğrudan Arama’daki planlama özellikleri sayesinde, yemeklerden ve tatillerden başlayarak ihtiyacınız olan her şey için plan oluşturma konusunda yardım alabilirsiniz. “Bir grup için hazırlaması kolay 3 günlük bir yemek planı oluşturun” gibi bir arama yaptığınızda, web’den çeşitli tariflerle bir başlangıç noktası elde edebilirsiniz.

#6
Foto - Google'da aramalar artık çok başka olacak! Yapay zeka desteği geldi

Herhangi bir şeyi değiştirmek isterseniz, akşam yemeğini vejetaryen bir yemekle değiştirmek gibi ayarlamaları kolayca yapabilirsiniz. Google Arama, yemek planınızı bu şekilde özelleştirecek. Yemek planınızı hızlı bir şekilde Dokümanlar veya Gmail’e aktarabilirsiniz. Yemek ve seyahat planlaması şu anda ABD’de İngilizce olarak Search Labs’de mevcut. Bu yılın ilerleyen aylarında özelleştirme özellikleri ve partiler, randevu gecesi ve egzersizler gibi daha fazla kategori eklenecek.

#7
Foto - Google'da aramalar artık çok başka olacak! Yapay zeka desteği geldi

Yeni fikirler ararken, ilham bulmak ve tüm seçeneklerinizi değerlendirmek zaman alıcı olabilir. Yakında, fikir ararken Google Arama, sizinle birlikte beyin fırtınası yapmak ve keşfetmeyi kolaylaştıran yapay zeka tarafından düzenlenmiş bir sonuç sayfası oluşturacak. Benzersiz, yapay zeka tarafından oluşturulmuş başlıklar altında kategorize edilmiş, çok çeşitli perspektifler ve içerik türleri içeren yararlı sonuçlar göreceksiniz. Google Arama, artık metin kutusundaki kelimelerden çok daha fazlasını anlıyor. Genellikle sorduğunuz sorular, hareket halindeki nesneler de dahil olmak üzere etrafınızda gördüğünüz şeylerle ilgilidir.

#8
Foto - Google'da aramalar artık çok başka olacak! Yapay zeka desteği geldi

Video anlama konusundaki gelişmeler sayesinde, video ile soru sorma özelliğiyle görsel arama yepyeni bir seviyeye taşındı. Örneğin, ikinci el bir plak çalar satın aldınız, ancak açtığınızda çalışmıyor ve iğneli metal parça beklenmedik bir şekilde kayıyor. Bu sorunu tanımlamak için doğru kelimeleri bulmak yerine video ile arama yaparak sorun giderme adımlarını ve kaynakları içeren bir AI Overviews alabilirsiniz. Video ile arama özelliği yakında ABD’deki İngilizce dil kullanıcıları için Search Labs’de kullanıma sunulacak ve zamanla daha fazla bölgeye yayılacak. Google Arama, Gemini’nin gelişmiş yetenekleriyle bir araya gelerek, arama deneyimini yeniden tanımlıyor. Araştırma, planlama, beyin fırtınası ve daha fazlasını kolaylaştırarak kullanıcılara daha hızlı, verimli ve tatmin edici bir arama deneyimi sunuyor.

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