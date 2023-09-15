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Teknoloji-Bilişim
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Google'a kafayı taktılar! Kapanmasını istiyorlar

2023-09-15 01:34:45
Google'a kafayı taktılar! Kapanmasını istiyorlar

Teknoloji devi Google, kendi sonunu bile getirebilecek bir dava ile karşı karşıya kaldı.

#1
Foto - Google'a kafayı taktılar! Kapanmasını istiyorlar

Teknoloji devi Google, an itibarıyla son dönemlerin en büyük davalarından biriyle karşı karşıya. ABD merkezli olarak açılan davanın neticesi, dev şirket için hiç de iyi olmayabilir. İşte detaylar

#2
Foto - Google'a kafayı taktılar! Kapanmasını istiyorlar

Google, ABD Adalet Bakanlığı tarafınca açılan rekabet davası kapsamında “tekelleşmeye çalışmak” ve bu amaç için “sahip olduğu gücü kötüye kullanmak” suçlamalarıyla birlikte yargıya taşındı. Oldukça keskin ifadelerle güçlendirilen bu iddialar, şirketi son derece zor bir sürece itti.

#3
Foto - Google'a kafayı taktılar! Kapanmasını istiyorlar

İddialara göre şirket, arama motorları arasındaki konumunu korumak adına Apple, Samsung gibi dev şirketlere milyarlarca dolarlık ücretler ödüyor. Tamamıyla gizli bir şekilde sürdürülen bu süreç, ne yazık ki bir noktada patlak vermiş gibi görünüyor.

#4
Foto - Google'a kafayı taktılar! Kapanmasını istiyorlar

Dava süresince Google avukatları tarafından altı çizilen hususlar, şirket başarısının sadece kullanıcılara sunduğu başarılı hizmet ve bu hizmet sonucunda elde ettiği takdire bağlı olduğuna işaret etse de ABD hükumeti, bu ifadeleri dikkate almıyor.

#5
Foto - Google'a kafayı taktılar! Kapanmasını istiyorlar

Bildiğiniz üzere Apple, Samsung, Huawei ve Mozilla gibi kullanıcı hacmi oldukça büyük olan şirketler, ürünlerinde varsayılan olarak Google arama motorunu kullanıyorlar. Dava kapsamında ABD hükumetinin iddialarına göre bu tercihin arkasında, şirketin her yıl düzenli olarak yaptığı 10 milyar dolarlık dev ödemeler yatıyor.

#6
Foto - Google'a kafayı taktılar! Kapanmasını istiyorlar

Apple yöneticileri de dahil olmak üzere birçok önemli ismin tanıklığıyla birlikte sürdürülen dava, durumun ne kadar ciddi olabileceğini gözler önüne seriyor. Uzmanlara göre şirket, son 25 yılın en büyük davasıyla karşı karşıya!

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