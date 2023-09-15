Google'a kafayı taktılar! Kapanmasını istiyorlar

Bildiğiniz üzere Apple, Samsung, Huawei ve Mozilla gibi kullanıcı hacmi oldukça büyük olan şirketler, ürünlerinde varsayılan olarak Google arama motorunu kullanıyorlar. Dava kapsamında ABD hükumetinin iddialarına göre bu tercihin arkasında, şirketin her yıl düzenli olarak yaptığı 10 milyar dolarlık dev ödemeler yatıyor.