  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Google reklamları kontrol etmeye izin verecek

2022-05-12 04:51:39
Google reklamları kontrol etmeye izin verecek

Google, My Ad Center isimli yeni reklam hizmeti sayesinde reklamlar kontrol edilebilecek.

#1
Foto - Google son geliştirici konferansında reklam yönetimini de ele aldı. Kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir reklam deneyimi sunmak istediğini ifade eden teknoloji devi, yeni My Ad Center (Reklam Merkezim) deneyimini açıkladı. Peki Google My Ad Center nedir?

Google son geliştirici konferansında reklam yönetimini de ele aldı. Kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir reklam deneyimi sunmak istediğini ifade eden teknoloji devi, yeni My Ad Center (Reklam Merkezim) deneyimini açıkladı. Peki Google My Ad Center nedir?

#2
Foto - Google, yakında kullanıma açılacak olan “Reklam Merkezim” uygulamasını duyurdu.

Google, yakında kullanıma açılacak olan “Reklam Merkezim” uygulamasını duyurdu.

#3
Foto - Google Arama’da, Keşfet’te ve YouTube’da görüntülenen reklamları kontrol etmenize izin veren yeni hizmet, kişiselleştirilmiş reklam deneyimini geliştirecek.

Google Arama’da, Keşfet’te ve YouTube’da görüntülenen reklamları kontrol etmenize izin veren yeni hizmet, kişiselleştirilmiş reklam deneyimini geliştirecek.

#4
Foto - “Gördüğünüz reklamları kontrol etmenizi daha da kolaylaştırmak” istediğini söyleyen Google, kullanıcıların kişiselleştirilmiş reklamları hızlı bir şekilde değiştirmesine olanak tanıyacağını dile getirdi. Ayrıca My Ad Center’da üç sekmeye ayrılan Özelleştir bölümü de bulunacak ve bu sayede hedefli reklamlar yönetilebilecek.

“Gördüğünüz reklamları kontrol etmenizi daha da kolaylaştırmak” istediğini söyleyen Google, kullanıcıların kişiselleştirilmiş reklamları hızlı bir şekilde değiştirmesine olanak tanıyacağını dile getirdi. Ayrıca My Ad Center’da üç sekmeye ayrılan Özelleştir bölümü de bulunacak ve bu sayede hedefli reklamlar yönetilebilecek.

#5
Foto - Özelleştir kategorisinde hangi konuyu daha fazla görmek istediğinizi de belirleyebileceksiniz.

Özelleştir kategorisinde hangi konuyu daha fazla görmek istediğinizi de belirleyebileceksiniz.

#6
Foto - Artı ve eksi işaretli kartlar ile kullanıcılara özel reklam sunacak olan Google, bu kişiselleştirme seçeneklerinin doğrudan reklam üzerinden erişilebilir olacağını söyledi.

Artı ve eksi işaretli kartlar ile kullanıcılara özel reklam sunacak olan Google, bu kişiselleştirme seçeneklerinin doğrudan reklam üzerinden erişilebilir olacağını söyledi.

#7
Foto - Yeni özellik sayesinde hedefli reklamların rahatsız edici olmasının önüne geçilmek isteniyor. Örneğin, belirli bir araba için internetten arama yapan kullanıcılar “hibrit araçlar” kategorisini seçerek reklamlarını kontrol edebilecek.

Yeni özellik sayesinde hedefli reklamların rahatsız edici olmasının önüne geçilmek isteniyor. Örneğin, belirli bir araba için internetten arama yapan kullanıcılar “hibrit araçlar” kategorisini seçerek reklamlarını kontrol edebilecek.

#8
Foto - Hediye seçimini bitiren bir başka kullanıcı, o konuyla ilgili daha az reklam görmek isteyebilecek. Google ayrıca kullanıcı verilerini “satmadığını” belirtmek için iddialı cümlelerde bulundu. “Kişisel bilgilerinizi asla kimseye satmayız. Gmail, Drive veya Haritalar’da sakladığınız içeriği içerik pazarlaması için kullanmayız” dedi. Google, Reklam Merkezim’i yıl sonuna doğru kullanıma açacağını ifade etti.

Hediye seçimini bitiren bir başka kullanıcı, o konuyla ilgili daha az reklam görmek isteyebilecek. Google ayrıca kullanıcı verilerini “satmadığını” belirtmek için iddialı cümlelerde bulundu. “Kişisel bilgilerinizi asla kimseye satmayız. Gmail, Drive veya Haritalar’da sakladığınız içeriği içerik pazarlaması için kullanmayız” dedi. Google, Reklam Merkezim’i yıl sonuna doğru kullanıma açacağını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ısrarla talep etti: Türkiye için onay verin
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden ısrarla talep etti: Türkiye için onay verin

ABD basını, Joe Biden'ın Kongre'den Türkiye'ye yönelik yeni silah satışı paketine onay vermesini talep ettiğini yazdı. Onay çıkarsa ABD, F-1..
Stüdyodaki herkesin psikolojik desteğe ihtiyacı var!
Medya

Stüdyodaki herkesin psikolojik desteğe ihtiyacı var!

Aydın Doğan artığı Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında aile değerlerimiz ayaklar altına alınırken, programda yaşanan t..
Hükümet evlerde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisi dağıtacak!
Dünya

Hükümet evlerde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisi dağıtacak!

Tayland’da hükümet, evde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisini ücretsiz dağıtacağını duyurdu.
Fatih Erbakan açıkladı: O partilerle mutabıkız
Siyaset

Fatih Erbakan açıkladı: O partilerle mutabıkız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül'ü makamında ziyaret etti.
Kola zammı olay oldu! 2.5 litresi bakın kaç liraya çıktı
Ekonomi

Kola zammı olay oldu! 2.5 litresi bakın kaç liraya çıktı

Coca Cola fiyatlarına zam geldi. 2,5 litre kolanın fiyatı 20 TL olunca zam sosyal medyanın gündemine oturdu.

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Bunu da mı yaptın Eko?
Medya

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Bunu da mı yaptın Eko?

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine ilişkin bomba bir iddiayı ort..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay