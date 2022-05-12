Google reklamları kontrol etmeye izin verecek

Hediye seçimini bitiren bir başka kullanıcı, o konuyla ilgili daha az reklam görmek isteyebilecek. Google ayrıca kullanıcı verilerini “satmadığını” belirtmek için iddialı cümlelerde bulundu. “Kişisel bilgilerinizi asla kimseye satmayız. Gmail, Drive veya Haritalar’da sakladığınız içeriği içerik pazarlaması için kullanmayız” dedi. Google, Reklam Merkezim’i yıl sonuna doğru kullanıma açacağını ifade etti.