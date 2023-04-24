Google kullanıcıları tehdit altında

İşin bir diğer trajik boyutuysa saldırganlar kişilerin hesaplarına eriştiklerinde bu hesapları istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Hesabı bir kere ele geçiren saldırgan bu hesabı istediği zaman kullanabilmekte. Bunun sebebiyse yine yukarıda belirttiğimiz gibi uygulamaların çok iyi şekilde gizlenebiliyor oluşu. Bu yüzden siz fark etmeden belki de onlarca kez hesabınız kullanılmakta.