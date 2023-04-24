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Teknoloji-Bilişim
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Google kullanıcıları tehdit altında

2023-04-24 23:29:16
Google kullanıcıları tehdit altında

Gelen son bilgilere göre, Google kullanıcıların tehdit altında olduğu açıklandı.

#1
Foto - Google kullanıcıları tehdit altında

Son günlerde yerli ve yabancı birçok uygulamadan veri ihlalleri ve çalınma haberleri geliyor. Dünya devlerinin de aralarında bulundukları bu durumlarda bazen bir güvenlik açığı bazense bir siber saldırı etkili oluyor.

#2
Foto - Google kullanıcıları tehdit altında

Google’da bu uygulamalar arasına girmiş durumda. Sıfırıncı gün olarak adlandırılan bir güvenlik açığı tüm Google kullanıcılarının verilerini açığa çıkarabilir. İşte bu güvenlik açığı ve açıkla ilgili detaylar…

#3
Foto - Google kullanıcıları tehdit altında

GhostToken olarak adlandırılan sıfırıncı gün güvenlik açığı Google’da yetki sahibi olmuş üçüncü parti uygulamalarını birer truva atı (trojan) virüsüne çeviriyor ve cihazınızla siber korsanlar arasında bir köprü oluşturuyor.

#4
Foto - Google kullanıcıları tehdit altında

Daha sonrasında bu köprü vasıtasıyla cihazınıza sızan casuslar tüm verilerinizi dışa aktarıyor ve açık pazarlarda verilerinizi satıyor.

#5
Foto - Google kullanıcıları tehdit altında

Bir güvenlik araştırma kuruluysa konuyla ilgili rapor yayınladı. Yayınlanan raporda siber korsanların GhostToken’ı kullanarak kişilerin cihazlarına erişim sağladığını belirtti.

#6
Foto - Google kullanıcıları tehdit altında

Ardından GhostToken sistemini kullanan uygulamaların çok iyi saklandıklarını da ekledi. Yani bu durum zararlı uygulamayı uygulama yönetim sayfasından göremeyeceğinizi bu yüzden de böyle bir uygulama cihazınızda çalışıyorsa onu fark edemeyeceğiniz anlamına geliyor. Bu da kullanıcıları GhostToken uygulamalarına karşı savunmasız kılıyor.

#7
Foto - Google kullanıcıları tehdit altında

İşin bir diğer trajik boyutuysa saldırganlar kişilerin hesaplarına eriştiklerinde bu hesapları istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Hesabı bir kere ele geçiren saldırgan bu hesabı istediği zaman kullanabilmekte. Bunun sebebiyse yine yukarıda belirttiğimiz gibi uygulamaların çok iyi şekilde gizlenebiliyor oluşu. Bu yüzden siz fark etmeden belki de onlarca kez hesabınız kullanılmakta.

#8
Foto - Google kullanıcıları tehdit altında

GhosToken haberleriyse ilk olarak 2022 yılında ortaya çıktı. Konuyla ilgili raporlar yayınlayan araştırma şirketlerini dinleyen Google hemen bir düzeltme yaması üretti ve kullanıcılara sundu. Fakat siber korsanlar bu işte kararlı gibiler. Yamanın da açığı bulundu ve tekrardan veri tehditi başladı. Şu an Google’ın aktif olarak 3 milyar kullanıcısı var. Yani 3 milyar hesabın verileri ciddi anlamda tehlikede.

#9
Foto - Google kullanıcıları tehdit altında

Konuyla ilgili olarak Google yeni bir yama yayınlamaya hazırlanıyor. Kullanıcıların kalıcı olmasını diledikleri bu yama sayesinde belki açıklar giderilebilir. Açıktan korunmanın en iyi yolu ise cihazınızda olabildiğince iyi bir temizlik yapmak ve güvenmediğiniz hiçbir uygulamayı indirmemek.

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