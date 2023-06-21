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Google, iPhone kullanıcıları için harekete geçti

2023-06-21 03:48:35
Google, iPhone kullanıcıları için harekete geçti

Yeni güncelleme ile birlikte Google Chrome, iPhone kullanıcılarının dikkatini çekecek.

#1
Foto - Google, iPhone kullanıcıları için harekete geçti

Birçok iPhone kullanıcısı doğal olarak telefonlarında tarayıcı olarak Apple’ın kendisinin geliştirdiği Safari’yi kullanıyor.

#2
Foto - Google, iPhone kullanıcıları için harekete geçti

Google ise iOS işletim sistemine sahip cihazlar için Chrome uygulamasında önemli bir güncellemeye imza attı. Bu güncelleme iPhone kullanıcılarının fikrini değiştirebilir.

#3
Foto - Google, iPhone kullanıcıları için harekete geçti

Yeni güncelleme ile birlikte Google Chrome, iPhone kullanıcıları için çok daha ilgi çekici hâle geldi.

#4
Foto - Google, iPhone kullanıcıları için harekete geçti

Google, Chrome uygulamasını güncelleyerek Takvim, Çeviri ve Lens hizmetleri ile daha uyumlu çalışmasını sağlıyor.

#5
Foto - Google, iPhone kullanıcıları için harekete geçti

Ayrıca iPhone kullanıcıları Chrome ile artık mini bir Haritalar uygulaması deneyimi yaşayabilecek.

#6
Foto - Google, iPhone kullanıcıları için harekete geçti

Google, yeni güncelleme ile birlikte tarayıcı üzerinden çok daha hızlı bir şekilde hizmet vermeyi amaçlıyor.

#7
Foto - Google, iPhone kullanıcıları için harekete geçti

Artık web sayfalarındaki adresleri algılamak için yapay zeka teknolojisinden yararlanan tarayıcı, bu adres üzerine basılı tutulduğunda ise “Google Haritalar ile Chrome’da Görüntüle” seçeneğini sunacak. Bu yeni özellik ile birlikte Chrom üzerinde mini bir Google Haritalar hizmeti belirecek.

#8
Foto - Google, iPhone kullanıcıları için harekete geçti

Benzer şekilde, Chrome üzerinde belirli bir tarihe basılı tutulduğunda, “Google Takvime Ekle” seçeneği karşımıza çıkacak. Bu seçenek ile birlikte bu tarih ve önemli bilgileri kaydedebileceğiniz yeni bir panel oluşturuluyor. Böylece, uygulamalar arasında ayrıntıları manuel olarak kopyalamak zorunda kalmadan etkinlik oluşturulabilecek. Son olarak, Google Chrome’a çektiğiniz yeni fotoğraflar ve film rulonuzdaki mevcut görüntüler ile arama yapmak için yeni sekme sayfasına bir de Google Lens entegrasyonu yapılmış durumda. iPhone kullanıcıları böylece Chrome üzerinden Google Lens hizmetinden yararlanabilecek.

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