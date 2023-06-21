Google, iPhone kullanıcıları için harekete geçti

Benzer şekilde, Chrome üzerinde belirli bir tarihe basılı tutulduğunda, “Google Takvime Ekle” seçeneği karşımıza çıkacak. Bu seçenek ile birlikte bu tarih ve önemli bilgileri kaydedebileceğiniz yeni bir panel oluşturuluyor. Böylece, uygulamalar arasında ayrıntıları manuel olarak kopyalamak zorunda kalmadan etkinlik oluşturulabilecek. Son olarak, Google Chrome’a çektiğiniz yeni fotoğraflar ve film rulonuzdaki mevcut görüntüler ile arama yapmak için yeni sekme sayfasına bir de Google Lens entegrasyonu yapılmış durumda. iPhone kullanıcıları böylece Chrome üzerinden Google Lens hizmetinden yararlanabilecek.