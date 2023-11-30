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Teknoloji-Bilişim
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Google her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar verecek

2023-11-30 02:03:25
Google her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar verecek

Google 'Çevrim İçi Haberler Yasası' kapsamında Kanada'ya her yıl 74 milyon dolar ödeme yapacak.

#1
Foto - Google her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar verecek

Kanada hükümeti ve Google arasında yapılan anlaşmaya göre, şirket, Kanada'nın haber kuruluşları ve şirketlerine yıllık yaklaşık 74 milyon dolarlık katkıda bulunacak.

#2
Foto - Google her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar verecek

Kültürel Miras Bakanı Pascale St-Onge, şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya yayıncılarına ücret ödemelerini gerektiren yasaya uygun olarak, Google ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

#3
Foto - Google her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar verecek

St-Onge düzenlediği basın toplantısında yapılan anlaşmanın basın sektörü için iyi bir gelişme olduğunu belirterek, "Facebook'un neden bizim haber sistemlerimizi desteklemeyip, platformunda dezenformasyona alan açtığını açıklama sırası geldi." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Google her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar verecek

Meta şirketinin, Kanadalıların Meta platformunda yerli ve yabancı medya kuruluşlarının haber içeriklerine erişimlerini kesmesini "sorumsuzca" bir karar olarak tanımlayan St-Onge, Kanada basın sektörünün risk altında olduğuna dikkati çekti.

#5
Foto - Google her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar verecek

Kanada'da haziranda yasalaşan "Bill C-18" sayılı Çevrim İçi Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya yayıncılarına ücret ödemelerini gerektiriyor.

#6
Foto - Google her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar verecek

Kanadalılar, Meta hesaplarındaki yerli ve yabancı medya kuruluşlarının haber içeriklerine erişim sağlayamıyor.

#7
Foto - Google her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar verecek

#8
Foto - Google her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar verecek

#9
Foto - Google her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar verecek

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