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Teknoloji-Bilişim
5
Google Fotoğraflar’a Ask Photos'la yapay zeka dopingi!

2024-05-14 22:36:24
Google Fotoğraflar’a Ask Photos'la yapay zeka dopingi!

Google, I/O 2024'te Google Fotoğraflar'ın zaten olan arama yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyacak yeni özelliği Ask Photos'u duyurdu.

#1
Foto - Google Fotoğraflar’a Ask Photos'la yapay zeka dopingi!

Google CEO’su Sundar Pichai, I/O 2024’te Google Fotoğraflar’ın zaten etkileyici olan arama yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyacak yeni bir özelliği tanıttı: Ask Photos. Bu yaz kullanıma sunulacak olan Ask Photos, yapay zeka kullanarak daha karmaşık istekler için noktaları birleştirerek aradığınızı anlamayı kolaylaştıracak.

#2
Foto - Google Fotoğraflar’a Ask Photos'la yapay zeka dopingi!

Pichai, sahnedeki tanıtımda uygulamaya “Plakam kaçtı?” diye sordu. Şu anda bir plakayı aramak, birçok farklı arabanın fotoğrafları arasında gezinmeyi gerektiriyor. Ancak Ask Photos, konum, plakanın yıllardır fotoğraflarda kaç kez göründüğü ve diğer verileri temel alarak hangi aracın kastedildiğini anladı ve gerçek plaka numarasını bir metin yanıtı ve doğrulayan bir görüntüyle birlikte sundu. Pichai, “Ask Photos ayrıca anılarınızı daha derinlemesine aramanıza yardımcı olabilir” diyerek uygulamaya “Lucia’nın yüzmedeki ilerlemesini göster” dedi. Gemini, ardından yıllarca süren bir çocuğun yüzme derslerini özetleyen geniş bir fotoğraf koleksiyonu oluşturdu.

#3
Foto - Google Fotoğraflar’a Ask Photos'la yapay zeka dopingi!

Pichai, Ask Photos’un bu yaz Google Fotoğraflar’a geleceğini ve “daha fazla yeteneğin yolda olduğunu” söyledi. Google CEO’su, milyonlarca insan için hizmetin ne kadar önemli hale geldiğini göstermek için, Fotoğraflar’ın “neredeyse 9 yıl önce” piyasaya sürüldüğünden bu yana günde 6 milyar fotoğraf ve video yüklemesi aldığını söyledi.

#4
Foto - Google Fotoğraflar’a Ask Photos'la yapay zeka dopingi!

Ask Photos, Google Fotoğraflar’ın kullanıcı deneyimini geliştirerek, anıları daha kolay ve anlamlı bir şekilde keşfetmeyi sağlayacak.

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