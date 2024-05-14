Google Fotoğraflar’a Ask Photos'la yapay zeka dopingi!

Pichai, sahnedeki tanıtımda uygulamaya “Plakam kaçtı?” diye sordu. Şu anda bir plakayı aramak, birçok farklı arabanın fotoğrafları arasında gezinmeyi gerektiriyor. Ancak Ask Photos, konum, plakanın yıllardır fotoğraflarda kaç kez göründüğü ve diğer verileri temel alarak hangi aracın kastedildiğini anladı ve gerçek plaka numarasını bir metin yanıtı ve doğrulayan bir görüntüyle birlikte sundu. Pichai, “Ask Photos ayrıca anılarınızı daha derinlemesine aramanıza yardımcı olabilir” diyerek uygulamaya “Lucia’nın yüzmedeki ilerlemesini göster” dedi. Gemini, ardından yıllarca süren bir çocuğun yüzme derslerini özetleyen geniş bir fotoğraf koleksiyonu oluşturdu.