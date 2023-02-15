Google, depremzedeler için yaptığı yardım miktarını açıkladı

Kriz anlarında insanların güvenilir bilgilere ve kaynaklara erişmesine yardımcı olmak bizim için her zamankinden daha kritik bir görev haline geliyor. Bu nedenle hem Türkiye’de hem de Suriye’de Arama ve Haritalar üzerinde SOS uyarıları ve deprem sarsıntı haritası oluşturduk; depremin merkez üssü ve büyüklüğü de dahil olmak üzere Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak önemli bilgiler sağladık. Etkilenen bölgedeki insanlar, kritik kaynakları aradıklarında, acil durum telefon numaralarına, yerel makamların doğrulanmış web sitelerine ulaşabiliyor ve onları güvenilir yerel ve global yayınlardan güncel haberlere yönlendiren bir uyarı görebiliyorlar. Bunun yanı sıra, yeni oluşturulan acil durum eczaneleri, barınma alanları, kapalı yollar ve yol durumu da dahil olmak üzere insanların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde bulabilmelerini sağlayan yeni bilgileri Haritalar’a eklemek için yerel makamlar ve STK’larla iş birliği yapıyoruz.