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Teknoloji-Bilişim
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Google, depremzedeler için yaptığı yardım miktarını açıkladı

2023-02-15 19:11:08
Google, depremzedeler için yaptığı yardım miktarını açıkladı

Türkiye'de 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası teknoloji devi Google, depremden etkilenen bölgelerdeki sivil toplum kuruluşlarına yaptığı yardımı açıkladı.

#1
Foto - Google, depremzedeler için yaptığı yardım miktarını açıkladı

6 Şubat tarihinde tüm Türkiye’yi yasa boğan iki büyük deprem gerçekleşti. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından birçok ülke ve şirketten Türkiye ve Suriye için yardımlar gelmeye devam ediyor. Deprem konusunda bir diğer açıklamada Google’dan geldi.

#2
Foto - Google, depremzedeler için yaptığı yardım miktarını açıkladı

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Google yazılı bir açıklamada bulundu. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Google.org üzerinden fon desteği sağlandığını açıklayan şirket, aynı zamanda diğer ürün ve hizmetleriyle de yardıma devam ettiklerini açıkladı.

#3
Foto - Google, depremzedeler için yaptığı yardım miktarını açıkladı

Google, depremden etkilenen bölgelerde yardım ve kurtarma çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarına bugüne kadar 5 milyon doların üzerinde bağış yaptıklarını açıkladı. Şirket bunun yanı sıra Google Arama ve YouTube üzerinden yaptıkları reklam hibeleriyle de sivil toplum kuruluşlarının depremzedelere ulaşmasına yardım ettiklerini aktardı.

#4
Foto - Google, depremzedeler için yaptığı yardım miktarını açıkladı

Google bunların yanı sıra hem Türkiye’de hem de Suriye’de Arama ve Haritalar üzerinde SOS uyarıları ve deprem sarsıntı haritası oluşturdu. Teknoloji devi aynı zamanda afetin tüm dünya tarafından duyulması için depremin merkez üssü ve büyüklüğü de dahil olmak üzere Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak önemli bilgiler sağladıklarını belirtti.

#5
Foto - Google, depremzedeler için yaptığı yardım miktarını açıkladı

Google Türkiye’nin deprem felaketinin ardından yaptığı açıklama ise şu şekilde: “Türkiye ve Suriye’de on binlerce insanın yaşamını etkileyen yıkıcı depremlerin ardından, bir yandan Google.org üzerinden fon desteği sağlarken, diğer yandan ürün ve hizmetlerimizle tüm kaynaklarımızdan faydalanıyor ve sahada devam eden kurtarma ve yardım çalışmalarına destek oluyoruz.

#6
Foto - Google, depremzedeler için yaptığı yardım miktarını açıkladı

Bugüne kadar sağladığımız destekler şöyle:

#7
Foto - Google, depremzedeler için yaptığı yardım miktarını açıkladı

Google.org ve Google çalışanlarının destekleriyle, depremden etkilenen bölgelerde yardım ve kurtarma çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarına bugüne kadar 5 milyon doların üzerinde bağış yaptık. Bunun yanı sıra, Google.org ve YouTube aracılığıyla, sivil toplum kuruluşlarına özel olarak sağladığımız Google Arama ve YouTube reklam hibeleri sayesinde, bu kuruluşların kritik bilgilerle insanlara ulaşmalarını ve dünya çapında yeni destekçilere ve bağışçılara erişimlerini destekliyoruz.

#8
Foto - Google, depremzedeler için yaptığı yardım miktarını açıkladı

Kriz anlarında insanların güvenilir bilgilere ve kaynaklara erişmesine yardımcı olmak bizim için her zamankinden daha kritik bir görev haline geliyor. Bu nedenle hem Türkiye’de hem de Suriye’de Arama ve Haritalar üzerinde SOS uyarıları ve deprem sarsıntı haritası oluşturduk; depremin merkez üssü ve büyüklüğü de dahil olmak üzere Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak önemli bilgiler sağladık. Etkilenen bölgedeki insanlar, kritik kaynakları aradıklarında, acil durum telefon numaralarına, yerel makamların doğrulanmış web sitelerine ulaşabiliyor ve onları güvenilir yerel ve global yayınlardan güncel haberlere yönlendiren bir uyarı görebiliyorlar. Bunun yanı sıra, yeni oluşturulan acil durum eczaneleri, barınma alanları, kapalı yollar ve yol durumu da dahil olmak üzere insanların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde bulabilmelerini sağlayan yeni bilgileri Haritalar’a eklemek için yerel makamlar ve STK’larla iş birliği yapıyoruz.

#9
Foto - Google, depremzedeler için yaptığı yardım miktarını açıkladı

Kullanıcıların kişiselleştirilebilen harita oluşturmasını sağlayan Google Haritalarım aracımızın da yerel topluluklar ve STK’lar tarafından artan yoğunlukta kullanılmaya başladığını görüyoruz. Bu kurumlar tarafından oluşturulan ve bazıları 9 milyondan fazla görüntülenen kişiselleştirilmiş haritalar, insanlara barınabilecekleri ve yardım alabilecekleri yerleri ve veteriner hekimlerin destek sunduğu hayvan bakımı alanlarını bulmalarında yardımcı oluyor. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde Android telefonlardaki ivmeölçerleri kullanarak depremin erken belirtilerini tespit eden Android Deprem Uyarı Sistemi üzerinden milyonlarca kullanıcıya erken uyarı gönderdik. Ayrıca 20 bin bağımsız bilgi teknolojisi gönüllüsünden oluşan Açık Yazılım Ağı topluluğunun geliştirdiği afet.org çatısı altındaki afetharita.com, afetbilgi.com, afetdestek.org, deprem.io, beniyiyim.com gibi uygulamalara da Google Cloud ve Developer ekiplerimizle bulut ve harita hizmetlerimiz aracılığıyla destek veriyoruz.

#10
Foto - Google, depremzedeler için yaptığı yardım miktarını açıkladı

Her zaman olduğu gibi afet döneminde de kullanıcılarımızın çevrimiçi güvenliğini korumak en önemli önceliklerimizden. Platformlarımızda izin verilen reklam ve reklamveren türlerini düzenleyen reklam politikalarımızın ihlal edilip edilmediğini düzenli olarak kontrol ediyor, yanıltıcı ve kötü niyetli reklamların önüne geçmek için çalışıyoruz. Kullanıcılarımızı korumak için her gün, günde 24 saat reklamları, arama anahtar kelimelerini ve URL’leri izliyor ve politikalarımızı ihlal eden reklamverenlere karşı önlemler alıyoruz. Çalışanlarımıza Desteklerimiz Afetin yarattığı krizle birlikte çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliğini de yakından takip ediyor, bu zor zamanda onlara destek olmaya devam ediyoruz. Deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” Depremin yarattığı felaketin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye yardımlar devam ediyor. Google gibi diğer büyük şirketlerin de aynı duyarlılığı göstermesini ve depremzedelere olan yardımların tüm hızıyla devam etmesini diliyoruz.

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