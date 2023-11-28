Google Chrome'dan yapay zeka hamlesi

Chrome sekmeleri organize etme özelliği ise nasıl bir yapay zeka desteği ile gelecek, belli değil. Tabii ki şu an için özelliğin yapay zeka ile çalıştığına dair bir kanıt yok. Ancak tahminler yapay zekanın benzer özellikte sekmeleri bir araya getireceği yönünde. Örneğin aynı siteden açtığınız beş ayrı sekme, bu yapay zeka desteği ile bir grup haline gelebilir.