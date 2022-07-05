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Teknoloji-Bilişim
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Google, Chrome kullanıcılarına uyarıda bulundu

2022-07-05 21:43:17
Google, Chrome kullanıcılarına uyarıda bulundu

Dünyanın en çok kullanılan Google Chrome için güncelleme uyarısı geldi.

#1
Foto - Google Chrome, hiç kuşkusuz dünyanın en çok kullanılan tarayıcıların başında geliyor.

Google Chrome, hiç kuşkusuz dünyanın en çok kullanılan tarayıcıların başında geliyor.

#2
Foto - Kullanışlı arayüzüyle tercih edilen tarayıcı, son olarak önemli bir uyarı ile gündeme geldi. Google, kullanıcılarını güncelleme konusunda uyardı.

Kullanışlı arayüzüyle tercih edilen tarayıcı, son olarak önemli bir uyarı ile gündeme geldi. Google, kullanıcılarını güncelleme konusunda uyardı.

#3
Foto - Chrome tarayıcısı için sıfır gün hatasını düzeltecek güncelleme yayınlandı Google, yeni bir güncelleme yayınladı. Şirket, sıfır gün hatası olarak bilinen soorunu gidermek üzere yayınladığı güvenlik güncellemesi için kullanıcıları uyardı.

Chrome tarayıcısı için sıfır gün hatasını düzeltecek güncelleme yayınlandı Google, yeni bir güncelleme yayınladı. Şirket, sıfır gün hatası olarak bilinen soorunu gidermek üzere yayınladığı güvenlik güncellemesi için kullanıcıları uyardı.

#4
Foto - Google, Chrome kullanan kullanıcılarının büyük sorunlarla karşılaşmaması için çağrıda bulundu.

Google, Chrome kullanan kullanıcılarının büyük sorunlarla karşılaşmaması için çağrıda bulundu.

#5
Foto - Google, hack girişimde bulunan siteleri engelledi. Yazılım devi, 50'ye yakın kiralık hack grubunu planlarını suya düşürdü.

Google, hack girişimde bulunan siteleri engelledi. Yazılım devi, 50'ye yakın kiralık hack grubunu planlarını suya düşürdü.

#6
Foto - Sıfır gün hatası, öncelikle Windows, Mac ve Android sistemlerde kullanılan Chrome tarayıcılarını etkiliyor.

Sıfır gün hatası, öncelikle Windows, Mac ve Android sistemlerde kullanılan Chrome tarayıcılarını etkiliyor.

#7
Foto - Ek olarak hatanın rastgele kod yürütülmesine, ciddi bir güvenlik açığına yol açabileceği belirtildi. Google, kusurun bilgisayar korsanları tarafından hızlı bir şekilde tespit edilebildiğini söyledi.

Ek olarak hatanın rastgele kod yürütülmesine, ciddi bir güvenlik açığına yol açabileceği belirtildi. Google, kusurun bilgisayar korsanları tarafından hızlı bir şekilde tespit edilebildiğini söyledi.

#8
Foto - Öte yandan Google, sıfır gün hatası olarak bilinen hatanın nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bir bilgi yayınlamadı. Hatanın bilgisayar korsanlarına tam erişim sağlama potansiyeline sahip rastgele kod yürütülmesine izin verebileceği açıklandı.

Öte yandan Google, sıfır gün hatası olarak bilinen hatanın nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bir bilgi yayınlamadı. Hatanın bilgisayar korsanlarına tam erişim sağlama potansiyeline sahip rastgele kod yürütülmesine izin verebileceği açıklandı.

#9
Foto - Chrome için bu güncelleme yeni bir durum değil. Google, bu konuda işini sıkı tutuyor. Öyle ki sıfır gün hatası için bu yıl yayınlanan dördüncü güncelleme oldu. Şirket daha önce Şubat, Mart ve Nisan aylarında da güvenlik güncellemesi yayınlamıştı.

Chrome için bu güncelleme yeni bir durum değil. Google, bu konuda işini sıkı tutuyor. Öyle ki sıfır gün hatası için bu yıl yayınlanan dördüncü güncelleme oldu. Şirket daha önce Şubat, Mart ve Nisan aylarında da güvenlik güncellemesi yayınlamıştı.

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