Google, Chrome kullanıcılarına uyarıda bulundu

Chrome için bu güncelleme yeni bir durum değil. Google, bu konuda işini sıkı tutuyor. Öyle ki sıfır gün hatası için bu yıl yayınlanan dördüncü güncelleme oldu. Şirket daha önce Şubat, Mart ve Nisan aylarında da güvenlik güncellemesi yayınlamıştı.