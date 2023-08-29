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Teknoloji-Bilişim
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Google bir uygulamasını daha yeniliyor

2023-08-29 07:41:58
Google bir uygulamasını daha yeniliyor

Google ses kaydedici uygulamasını yapay zeka ile güçlendirme üzerinde çalışıyor.

#1
Foto - Google bir uygulamasını daha yeniliyor

Haber’de yer alan bilgilere göre, teknoloji devi Google yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. Google ses kaydedici uygulamayı güncelleyecek. Bu yenilik, kullanıcıların ses kayıtlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve anlamlandırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

#2
Foto - Google bir uygulamasını daha yeniliyor

Yapay zeka, ses kaydedici uygulamasına getirilecek olan yeni özelliklerle, kaydedilen seslerin otomatik olarak metne dökülmesi, transkriptlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde oluşturulması gibi işlevleri destekleyecek. Bu sayede kullanıcılar, toplantı notları, röportajlar veya kişisel ses kayıtları gibi içerikleri daha kolay bir şekilde arşivleyebilecek ve paylaşabilecek.

#3
Foto - Google bir uygulamasını daha yeniliyor

Sesin otomatik olarak metne dökülmesi, veri analizi yapılması veya sesli notlar alınması gibi durumlar daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Google'ın ses kaydedici uygulamasına getireceği yapay zeka destekli özelliklerin ne zaman tam olarak kullanıma sunulacağı henüz net değil.

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