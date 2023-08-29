Google bir uygulamasını daha yeniliyor

Yapay zeka, ses kaydedici uygulamasına getirilecek olan yeni özelliklerle, kaydedilen seslerin otomatik olarak metne dökülmesi, transkriptlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde oluşturulması gibi işlevleri destekleyecek. Bu sayede kullanıcılar, toplantı notları, röportajlar veya kişisel ses kayıtları gibi içerikleri daha kolay bir şekilde arşivleyebilecek ve paylaşabilecek.