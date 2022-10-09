Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

Türkiye'nin son dönemdeki dış politika adımlarını değerlendiren Gonzalez, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ve ADF vesilesiyle Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını bir araya getirme konusundaki rolüne ilişkin şunları söyledi: "NATO'nun bir parçası olduğu düşünüldüğünde Türkiye, sorunun çözümünde ısrar ederek sorunu diplomatik yollarla çözmeye çalışma konusunda bir denge mesajı verebilen birkaç ülkeden biri, hatta belki de tek ülke olmuştur. Bunun örneği de bu yıl Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın iki dışişleri bakanını bir araya getirmeyi başarmasıdır."