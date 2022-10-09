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Dünya
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Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

2022-10-09 12:52:45
Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

Santo Domingo Özerk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Büyükelçi Luis Gonzalez, "NATO'nun bir parçası olduğu düşünüldüğünde Türkiye, (Rusya-Ukrayna arasındaki) sorunun çözümünde ısrar ederek sorunu diplomatik yollarla çözmeye çalışma konusunda bir denge mesajı verebilen birkaç ülkeden biri, hatta belki de tek ülke olmuştu. Bunun örneği de bu yıl Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın iki dışişleri bakanını bir araya getirmeyi başarmasıdır." dedi.

#1
Foto - Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

Geçmişte Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığında İkili Siyasi İşler Asya Genel Müdürlüğü de yapmış ve büyükelçilik unvanına sahip Gonzalez, bir konferans için geldiği Ankara'da AA muhabirinin Türkiye-Latin Amerika ilişkileri hakkındaki sorularını cevapladı.

#2
Foto - Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

Kendisinin "dünya vatandaşı" olduğunu ifade eden Gonzalez, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi uzmanı olduğunu, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bulunan Santo Domingo Özerk Üniversitesini (UASD) temsilen burada bulunduğunu söyledi. Gonzalez, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (LAMER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu tarafından Türkiye-Latin Amerika ilişkilerine dair bir konferans vermek üzere buraya davet edildiğini belirterek Türkiye'nin Latin Amerika kıtasına olan ilgisine değindi.

#3
Foto - Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

Türkiye'nin Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerine özellikle 2006'dan itibaren özel bir ilgi gösterdiğini, büyükelçilik sayısını artırdığını anlatan Gonzalez, bu ilginin 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi ziyaretiyle daha belirgin olduğunu söyledi. Gonzalez, Dominik Cumhuriyeti'ne de 2013'te ilk kez Türkiye'den büyükelçi atandığını, böylece ikili ilişkilerin ivme kazandığını dile getirdi.

#4
Foto - Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın zamanda Latin Amerika bölgesini ziyaret ederek çeşitli iş birliği alanlarına işaret ettiğini vurgulayan Gonzalez, bunun ikili ilişkiler için önemli olduğunun altını çizdi.

#5
Foto - Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

Türkiye'nin son dönemdeki dış politika adımlarını değerlendiren Gonzalez, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ve ADF vesilesiyle Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını bir araya getirme konusundaki rolüne ilişkin şunları söyledi: "NATO'nun bir parçası olduğu düşünüldüğünde Türkiye, sorunun çözümünde ısrar ederek sorunu diplomatik yollarla çözmeye çalışma konusunda bir denge mesajı verebilen birkaç ülkeden biri, hatta belki de tek ülke olmuştur. Bunun örneği de bu yıl Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın iki dışişleri bakanını bir araya getirmeyi başarmasıdır."

#6
Foto - Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

Gonzalez, Türkiye'nin son zamanlarda Rusya-Ukrayna arasındaki arabulucu rolünün, tahılın dünya pazarlarına ulaştırılması için bir anlaşmaya da vesile olduğunu belirterek "çatışmaları diplomatik yoldan barışçıl bir şekilde çözmeye çalışan" bu özel pozisyonun Türkiye'ye özel bir statü verdiğini ve bunda ısrar etmesi gerektiğini vurguladı.

#7
Foto - Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinin geliştirilmesinde mesafenin sorun olmadığının altını çizen Gonzalez, Türkiye'nin bölge ile ilişkileri artırma, ilişkileri güçlendirme yönünde atmış olduğu adımların bunun kanıtı olduğunu ifade etti. Gonzalez, Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısının 17 olduğunu, El Salvador'un başkenti San Salvador'da da yeni bir Fahri Konsolosluk açıldığını dile getirdi.

#8
Foto - Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

Dominik Cumhuriyeti'nde ise Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçisi Yeşim Kebapcıoğlu'nun ikili ilişkileri geliştirmek için çok çalıştığını kaydeden Gonzalez, "Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu tecrübesini kullanıp, sadece Latin Amerika ülkelerine yönelik, Türkiye'nin Latin Amerika'nın kaynaklarından ve Latin Amerika'nın da Türkiye'deki kaynaklardan nasıl yararlanabileceğine odaklanacak bir forum oluşturmaya çalışabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

#9
Foto - Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

Latin Amerika ülkelerinde düzenlenen Türkiye ve Osmanlı tarihi konulu konferansların da Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinde önemli bir unsur olduğuna işaret eden Gonzalez, kendisinin de Türkiye ile bağlantısının 2015'te LAMER tarafından bir konferansa Türkiye'ye davet edilmesiyle başladığını söyledi. Gonzalez, "Türk diplomasisine hayranlığını" ifade ederek Türkiye'nin çatışmaları diplomatik ve barışçıl bir şekilde çözmeye çalışırken aynı zamanda kendi bölgesel çıkarlarını savunmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

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