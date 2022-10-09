2022-10-09 12:52:45 Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!
Santo Domingo Özerk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Büyükelçi Luis Gonzalez, "NATO'nun bir parçası olduğu düşünüldüğünde Türkiye, (Rusya-Ukrayna arasındaki) sorunun çözümünde ısrar ederek sorunu diplomatik yollarla çözmeye çalışma konusunda bir denge mesajı verebilen birkaç ülkeden biri, hatta belki de tek ülke olmuştu. Bunun örneği de bu yıl Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın iki dışişleri bakanını bir araya getirmeyi başarmasıdır." dedi.