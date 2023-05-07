Gölge bulamayınca iş başa düştü!

Doğal ortamlarda vakit geçirmeyi sevdiğini ve ağaç bakımlarının kendine terapi gibi geldiğini söyleyen Kazım Uslu, “Ben bir ağacın bakımını yaptığım zaman onunla konuşuyor gibi oluyorum, bana terapi oluyor. Bundan 2 yıl önce Konya’ya yerleştim. Bu dağlarda ne var, ne yok diye bir gezmeye çıktım. Yukarı dağlarda alıç ağacı vardı. Perişan bir vaziyetteydi ve bir soluklanmak için gölgesine oturmak istedim ama oturacak yer yoktu. Yanımda da ekipmanlarım vardı hemen ağacın etrafını temizledim. Daha sonra eve gittim yattım ve rüyamda rahmetli babamı gördüm, o temizlediğim ağacın altına oturmuş ve yanında da bir poşette alıç vardı. Yanına gidip ‘baba burada ne yapıyorsun’ dediğimde ‘ağacın altını güzel yapmışsın, meyvemizde hazır, sayende yiyorum. Allah razı olsun’ dedi. O anda uyandım ve duygusal bir an yaşadım. Ben o günden sonra bu dağlarda binlerce alıç ve çitlembik ağaçlarının bakımlarını yapmak için sıvadım kolları. Şu ana kadar 150’yi aşkın ağaç bakımı yaptım ki bunlar dikenli ağaçlar, elbiselerim yırtılıyor bazen. Günübirlik iş çıkışında, iş yerim buraya da yakın olunca gelip ağaçların bakımını yapıyorum. Çünkü doğa bizim nefesimizdir” dedi.