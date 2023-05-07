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Yaşam
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Gölge bulamayınca iş başa düştü!

2023-05-07 18:11:04
Gölge bulamayınca iş başa düştü!

Merak üzerine çıktığı dağlık alanda, gölge bulamayınca kendini ağaçlara adadı.

#1
Foto - Gölge bulamayınca iş başa düştü!

Konya’da 2 yıl önce gezmek için çıktığı dağda dinlenebileceği bir ağaç gölgesi bulamayan 'ormancı baba' lakabıyla tanınan Kazım Uslu, iş çıkışı ve hafta sonu dağlık alandaki ağaçları budayıp, etrafını temizledikten sonra odun ateşinde demlediği çayını içiyor. Babasını rüyasında gördükten sonra alandaki tüm ağaçların bakımını yapma hedefi olan Uslu, “Geleceğe bir nefes olmak için doğaya katkımı sonuna kadar sürdüreceğim” dedi.

#2
Foto - Gölge bulamayınca iş başa düştü!

İstanbul’dan Konya’ya 2 yıl önce taşınan ve evinin yakınlarında bulunan dağlık alana gezmek için çıkan 52 yaşındaki Kazım Uslu, dinlenmek için bir ağacın yanına oturdu. Budanmadığı için ağacın gölgesinden faydalanamayan Kazım Uslu, yanında bulunan malzemeleri ile ağacı budadı. Bir süre sonra evine dönen Uslu, gece rüyasında rahmetli babasını kendi budadığı ağacın yanında görmesi üzerine karar aldı. Bir sitede bahçıvanlık yapan Kazım Uslu, mesai sonrası ve hafta sonları dağlık alanda bulunan ağaçların çevresinde bulunan zararlı çalıları temizleyip budayarak bakımını yapmaya başladı. 'Ormancı baba' olarak tanınan Uslu bugüne kadar 150'yi aşkın ağacın bakımını yaparken, ağaçların bakımından sonra ise doğal ortamda demlediği çayını içip dinlendikten sonra evine dönüyor. Yaptığı ağaç bakım çalışmalarına ait görüntülerini sosyal medyaya yükleyen Uslu, ağaç sevgisini insanlara aşılamak için farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

#3
Foto - Gölge bulamayınca iş başa düştü!

Doğal ortamlarda vakit geçirmeyi sevdiğini ve ağaç bakımlarının kendine terapi gibi geldiğini söyleyen Kazım Uslu, “Ben bir ağacın bakımını yaptığım zaman onunla konuşuyor gibi oluyorum, bana terapi oluyor. Bundan 2 yıl önce Konya’ya yerleştim. Bu dağlarda ne var, ne yok diye bir gezmeye çıktım. Yukarı dağlarda alıç ağacı vardı. Perişan bir vaziyetteydi ve bir soluklanmak için gölgesine oturmak istedim ama oturacak yer yoktu. Yanımda da ekipmanlarım vardı hemen ağacın etrafını temizledim. Daha sonra eve gittim yattım ve rüyamda rahmetli babamı gördüm, o temizlediğim ağacın altına oturmuş ve yanında da bir poşette alıç vardı. Yanına gidip ‘baba burada ne yapıyorsun’ dediğimde ‘ağacın altını güzel yapmışsın, meyvemizde hazır, sayende yiyorum. Allah razı olsun’ dedi. O anda uyandım ve duygusal bir an yaşadım. Ben o günden sonra bu dağlarda binlerce alıç ve çitlembik ağaçlarının bakımlarını yapmak için sıvadım kolları. Şu ana kadar 150’yi aşkın ağaç bakımı yaptım ki bunlar dikenli ağaçlar, elbiselerim yırtılıyor bazen. Günübirlik iş çıkışında, iş yerim buraya da yakın olunca gelip ağaçların bakımını yapıyorum. Çünkü doğa bizim nefesimizdir” dedi.

#4
Foto - Gölge bulamayınca iş başa düştü!

Farklı yöntemlerle doğa sevgisini aşılamak istediğini belirten Kazım Uslu, “Benim hedefim buradaki bütün ağaçların bakımı yapmak. İnsanlar da bize bir lakap taktı 'ormancı baba' diye. Güzel bir teveccüh gördük. Kendim video çekiyorum ve yaptığım ağaç sevgini insanlara aşılamak için bunları da eğlenceli hale getirdim. Videoları bazen hızlandırıyorum bazen de müzik ekliyorum. O şekilde insanlar da izliyor. Geleceğe bir nefes olmak için doğaya katkımı sonuna kadar sürdüreceğim” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Gölge bulamayınca iş başa düştü!

Uslu, mahlep ağacı yetiştirmeyi sevdiğini de söyleyerek, "Bu ağaç kuraklığın düşmanıdır. Bir yerde mahlep ağacı varsa orada kuraklık olmaz. Bu dağlarda 5 bin tane mahlep ağacı yetiştirilsin çok faydası olur. 1 mahlep ağacından ise bir sezonda bin tane mahlep ağacı çıkar. Bununla ilgili benim bir çalışmam var eğer destek alırsam iyi olur. Bu dağlar mahlep ve alıç ağaçlarını çok seviyor. Ayrıca alıç ağaçları meyvesi çıktığı zaman, buraya gelen emekli amcalarımız bu meyveleri topluyor daha sonra satıyor ve kendilerine ek gelir olarak faydası oluyor. Ben isterim ki, bu abilerimiz gelsin bana yardım etsinler birlikte bu ağaçların bakımlarını yapalım. Yani bu iş gönül işidir” diye konuştu.

#6
Foto - Gölge bulamayınca iş başa düştü!

#7
Foto - Gölge bulamayınca iş başa düştü!

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