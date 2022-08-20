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Türkiye
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Gölete düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

2022-08-20 21:51:40
Gölete düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Konya’da bir kömür ocağına ait yapay gölete toprak kayması sonucu iş makinesiyle birlikte düşen ve kabinde sıkışan operatör hayatını kaybetti.

#1
Foto - Gölete düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Olay, saat 09.30 sıralarında Beyşehir-Seydişehir ilçesi sınırında Bayavşar-Irmaklı mahalleleri arasında faaliyet gösteren bir kömür ocağının şantiyesinde meydana geldi.

#2
Foto - Gölete düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, yapay göletin suyunun tahliye edilmesi çalışmalarında görev alan Yalçın Yeşilyurt (50) idaresindeki kepçe toprak kayması sonucu gölete düştü.

#3
Foto - Gölete düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Kepçenin suya gömülerek gözlerden kaybolması üzerine mesai arkadaşları durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.

#4
Foto - Gölete düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait su altı arama kurtarma timi de bölgeye yönlendirildi.

#5
Foto - Gölete düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Dalgıçlar suyun derinliklerinde yaptığı aramada iş makinesinin yerini tespit ederken, operatörün kabin içerisinde suyun dibindeki çamur sebebiyle sıkıştığını belirledi.

#6
Foto - Gölete düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

İş makinesinin çamura gömüldüğü belirlenirken, operatörün cansız bedenini sudan çıkarabilmek için saatler süren çalışma yürütüldü.

#7
Foto - Gölete düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Operatörün cenazesi akşam saatlerine kadar sudan çıkarılamadı.

#8
Foto - Gölete düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Kömür ocağına ait şirketin iş makineleri ile kepçeye bağlanan halatlarla çekilerek sudan çıkarılmak istenilen kepçeyi çıkarmak mümkün olmayınca Antalya'dan gelen yüksek tonaj kapasiteli bir vinç yardımıyla sudan çıkarılmaya çalışıldı. Uzun uğraşların ardından vinç, halatlarla gölete düşen kepçeyi havaya kaldırarak kıyıya çıkarırken, kabinde sıkışan ve düştüğü esnada kurtulmak için mücadele verdiği belirtilen operatörün cansız bedeni kıyıya çıkarıldı. Kısa bir süre önce emekli olduktan sonra da aynı ocakta operatör olarak çalışmaya devam ettiği öğrenilen Yalçın Yeşilyurt'un cenazesi daha sonra tabuta konularak cenaze nakil aracına alındı ve otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeşilyurt’un uzun süre sudan çıkarılmasını bekleyen oğlu ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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