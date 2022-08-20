Gölete düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Kömür ocağına ait şirketin iş makineleri ile kepçeye bağlanan halatlarla çekilerek sudan çıkarılmak istenilen kepçeyi çıkarmak mümkün olmayınca Antalya'dan gelen yüksek tonaj kapasiteli bir vinç yardımıyla sudan çıkarılmaya çalışıldı. Uzun uğraşların ardından vinç, halatlarla gölete düşen kepçeyi havaya kaldırarak kıyıya çıkarırken, kabinde sıkışan ve düştüğü esnada kurtulmak için mücadele verdiği belirtilen operatörün cansız bedeni kıyıya çıkarıldı. Kısa bir süre önce emekli olduktan sonra da aynı ocakta operatör olarak çalışmaya devam ettiği öğrenilen Yalçın Yeşilyurt'un cenazesi daha sonra tabuta konularak cenaze nakil aracına alındı ve otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeşilyurt’un uzun süre sudan çıkarılmasını bekleyen oğlu ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.