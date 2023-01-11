Göl yüzeyi buz tuttu ortaya bu görüntüler çıktı

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Iğdır’da 8, Erzurum’da 14, Ağrı ve Bayburt’ta 12, Ardahan’da 21, Kars’ta 15, Tunceli’de 4 derece olarak kaydedildi. Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise; Palandöken Kayak Merkezinde 32, Konaklı Kayak Merkezinde 14 ve Bayburt Kop Kayak Merkezinde 13 santimetre olarak ölçüldü.