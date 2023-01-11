  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Göl yüzeyi buz tuttu ortaya bu görüntüler çıktı

2023-01-11 10:40:13
Göl yüzeyi buz tuttu ortaya bu görüntüler çıktı

Erzincan'da havalar bir hayli soğudu. Havanın soğumasıyla birlikte Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

#1
Foto - Göl yüzeyi buz tuttu ortaya bu görüntüler çıktı

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.

#2
Foto - Göl yüzeyi buz tuttu ortaya bu görüntüler çıktı

Erzincan'ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde güzel kış manzaraları oluştu. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yanında bulunan göl, bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekânı haline geldi.

#3
Foto - Göl yüzeyi buz tuttu ortaya bu görüntüler çıktı

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği beklenmekte.

#4
Foto - Göl yüzeyi buz tuttu ortaya bu görüntüler çıktı

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Iğdır’da 8, Erzurum’da 14, Ağrı ve Bayburt’ta 12, Ardahan’da 21, Kars’ta 15, Tunceli’de 4 derece olarak kaydedildi. Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise; Palandöken Kayak Merkezinde 32, Konaklı Kayak Merkezinde 14 ve Bayburt Kop Kayak Merkezinde 13 santimetre olarak ölçüldü.

Dünyaya ilan ettiler: Türkiye'ye ucuza petrol vermeye başladı
Ekonomi

Dünyaya ilan ettiler: Türkiye'ye ucuza petrol vermeye başladı

Rus basını, Türkiye'ye ihraç edilen petrolün ne kadara satıldığını kamuoyu ile paylaştı. Dünyanın 52 dolara satın aldığı Ural petrolü Türkiy..
Sinan Ateş cinayeti ile ilgili flaş çıkış! “İYİ Parti” detayı tam bomba
Medya

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili flaş çıkış! “İYİ Parti” detayı tam bomba

"Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in bir suikasta kurban gitmesi üzerine MHP'yi hedef alan, seçim ayarlı bir kara propaganda kampanyası..
'Kendisini sağda solda pazarlıyor' diyerek İBB Başkanı İmamoğlu'na kırmızı kart gösterdi!
Gündem

'Kendisini sağda solda pazarlıyor' diyerek İBB Başkanı İmamoğlu'na kırmızı kart gösterdi!

İBB'nin İstanbul'da her şeyi 4 yılda berbat ettiğini söyleyen Deprem ve Doğal Afet Komisyon Başkanı Kadem Ekşi, "Sayın Başkan, kendisini 6’l..
Re-Pie Portföy’den 1,7 milyar liralık dev yatırım! Müthiş gelişme: Türkiye'ye dolar yağacak!
Ekonomi

Re-Pie Portföy’den 1,7 milyar liralık dev yatırım! Müthiş gelişme: Türkiye'ye dolar yağacak!

Re-Pie Portföy Yönetimi, Türkiye’de girişim ve gayrimenkul yatırım ekosistemine desteğini 2022 yılında da artırarak sürdürdü. Toplam yatırım..
Ronaldo iki Türk devini yaktı! Suudi Arabistan'a transferi Türkiye'deki gidişatı değiştirebilir
Spor

Ronaldo iki Türk devini yaktı! Suudi Arabistan'a transferi Türkiye'deki gidişatı değiştirebilir

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olması Manchester United'ı transfer yapmaya zorladı. Önce Beşiktaş'tan We..
HDP şehit bacısına küfreden Türkkan ile CHP'li Başarır'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Komisyon Toplantısı'na katılmayacak!
Siyaset

HDP şehit bacısına küfreden Türkkan ile CHP'li Başarır'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Komisyon Toplantısı'na katılmayacak!

HDP yönetimi, CHP'li Ali Mahir Başarır ile İP'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Karma Komisyon Toplantısı'na katılmayaca..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23