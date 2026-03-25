Yeniakit Publisher
Gökyüzünde KAAN fırtınası dinmiyor! 3 farklı prototip kıtaları aşacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin 5’inci nesil savaş uçağı KAAN programında tek uçaktan "filo test" aşamasına geçilmesi, ABD ve İngiliz savunma basınının ana gündemi oldu. P0, P1 ve P2 prototipleriyle test takvimini hızlandıran TUSAŞ, aviyonik sistem entegrasyonu ve uçuş performansında eş zamanlı başarı hedefliyor. KAAN’ın düşük görünürlük ve ağ merkezli harp yetenekleri, Türkiye’yi küresel savaş uçağı pazarında en güçlü ihracatçılardan biri yapmaya aday gösteriliyor.

Türkiye savunma sanayiindeki gelişmeler küresel savunma yayın organlarının manşetlerinde yer almaya devam ediyor. ABD merkezli savunma yayın organı Military Leak tarafından yayımlanan analizde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN Milli Muharip Uçak programının yeni bir aşamaya geçtiği belirtildi.

Analize göre TUSAŞ tarafından yayımlanan yeni video görüntüleri programın tek bir test uçağından çoklu prototip filosuna geçmeye başladığını ortaya koydu. İngiltere merkezli savunma yayın organı Defense News ise, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak programını “Ankara'nın savunma sanayisinde stratejik bağımsızlık hedefinin en önemli projelerinden birisi” ifadeleriyle tanımladı.

Military Leak’in analizine göre KAAN programında P0, P1 ve P2 olarak adlandırılan üç farklı prototip üzerinden paralel test faaliyetleri yürütülecek. Programın ilk prototipi olan P0 da, 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiği 13 dakikalık ilk uçuşun ardından uçuş süresini genişletme testlerine devam ediyor.

Yayın organı üç farklı prototip ile birlikte Türkiye'nin uçuş performansı, aviyonik sistem entegrasyonu ve görev sistemlerinin paralel biçimde test edilmesini sağlayacağını ifade etti. Savunma analizine göre çoklu prototip yaklaşımı modern savaş uçağı programlarında geliştirme riskini azaltan ve takvimi hızlandıran kritik bir model olarak kabul ediliyor. Military Leak analizine göre P1 ve P2 prototiplerinin önümüzdeki iki yıl içinde test uçuşlarına başlaması bekleniyor.

KAAN programını mercek altına alan bir başka savunma yayın organı, İngiltere merkezli Defense News ise Türkiye’nin Milli Muharip Uçak programını “Ankara’nın savunma sanayisinde stratejik bağımsızlık hedefinin en önemli projelerinden biri” olarak tanımladı. ABD merkezli Breaking Defense yayın organı da programın Türkiye’nin yalnızca kendi hava kuvvetleri için değil aynı zamanda küresel savaş uçağı pazarında ihracat potansiyeli sağlamayı hedeflediğini yazdı. Analize göre Türkiye’nin savunma sanayisinde son yıllarda yakaladığı üretim temposu KAAN programının uluslararası rekabet gücünü artırabilir.

KAAN, daha önce TF-X adıyla bilinen ve resmi olarak Milli Muharip Uçak olarak tanımlanan Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı programı kapsamında geliştiriliyor. Uçak, düşük görünürlüklü (stealth) gövde tasarımı, çift motorlu yapısı ve gelişmiş sensör füzyonu mimarisiyle modern hava üstünlüğü görevleri için tasarlandı. KAAN yaklaşık 21 metre uzunluğa, 14 metre kanat açıklığına ve 6 metre yüksekliğe sahip.

KAAN’ın 55 bin feet irtifada görev yapabilmesi ve iç silah istasyonlarıyla birlikte 8 ila 10 ton arasında mühimmat taşıma kapasitesine sahip olması hedefleniyor. Savaş uçağı aynı zamanda gelişmiş görev bilgisayarları, sensör füzyonu altyapısı ve ağ merkezli harp yetenekleriyle diğer hava, kara ve deniz unsurlarıyla eş zamanlı veri paylaşımı yapabilecek şekilde tasarlanıyor.

