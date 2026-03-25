Gökyüzünde KAAN fırtınası dinmiyor! 3 farklı prototip kıtaları aşacak
Türkiye’nin 5’inci nesil savaş uçağı KAAN programında tek uçaktan "filo test" aşamasına geçilmesi, ABD ve İngiliz savunma basınının ana gündemi oldu. P0, P1 ve P2 prototipleriyle test takvimini hızlandıran TUSAŞ, aviyonik sistem entegrasyonu ve uçuş performansında eş zamanlı başarı hedefliyor. KAAN’ın düşük görünürlük ve ağ merkezli harp yetenekleri, Türkiye’yi küresel savaş uçağı pazarında en güçlü ihracatçılardan biri yapmaya aday gösteriliyor.