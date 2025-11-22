Sınıftan savaşa: Ukraynalı çocuklar kendi ülkelerine karşı eğitiliyor

Çocuklar burada Rus askere alım görevlileri ve "Özel Askeri Harekât" (Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş için kullandığı terim) gazileriyle bir araya geliyor. Katılımcılara alev makinesi, makineli tüfek ve el bombası gibi silahları kullanma, insansız hava araçlarını yönetme ve uydu iletişim sistemlerine karşı korsanlık faaliyetlerinde bulunma eğitimi veriliyor. Bu etkinliklerdeki faaliyetlerin yüzde 15'inden fazlasının park temizliği veya müze ziyaretleri gibi askeri olmayan işler olduğunu tahmin ediyor, ancak bunlar bile çoğunlukla ideolojik mesajlar içeriyor. Bu etkinliğin çoğunlukla İkinci Dünya Savaşı'na odaklandığı ve Naziler ile Rus yetkililerin Ukrayna'daki "neo-Naziler" olarak adlandırılan grup arasında paralellikler kurulduğu tespit edildi. Bu kamplarda işgal altındaki Ukrayna'nın yanı sıra Rusya'dan gelen çocuklar da barındırılıyor ve eğitiliyor. Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan araştırmacılar, 210 tane böyle kamp alanı tespit etti ve bu kampların yaklaşık 'si yalnızca askeri eğitime odaklanıyordu. Rus yetkililer tarafından kurulan Warrior ve Avangard gibi isimleri olan merkezlerde savaş taktikleri, mühendislik ve savaş tıbbı öğretiliyor. İşgal altındaki topraklardaki Ukraynalı çocuklar, okullarda düzenlenen ve savaş koşullarını simüle etmeyi amaçlayan Zarnitsa 2.0 gibi Rus askeri yarışmalarına da katılıyor. Yunarmiya üyeleri ayrıca düzenli olarak okulları ziyaret ederek ve etkinlikler düzenleyerek yeni üyeler kazanıyorlar.