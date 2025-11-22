Haber Merkezi Giriş Tarihi: Sınıftan savaşa: Ukraynalı çocuklar kendi ülkelerine karşı eğitiliyor
Rus işgali altındaki Ukrayna’nın güneyinde Herson’da bir okulda, bazı çocuklar madalya ve hediyelerle ödüllendirilirken, diğerleri sessizce izliyor; gençler kendi ülkelerine karşı savaşmaları için askeri eğitime tabi tutuluyor. Üniformalı çocuklar, Rusya'nın ülke çapındaki askeri-vatansever gençlik hareketi Yunarmiya - veya Genç Ordu - üyeleri. En ufak adaylar henüz 8 yaşında. Harekete katılmayanlar ise Yunarmiya üyelerinin çeşitli ayrıcalıklardan yararlandığını görüyor. Kafeteryada ayrı öğünler, daha iyi yemekler ve öğretmenlerden özel muamele. BBC'ye konuşan 12 yaşındaki Serhiy adlı öğrenci, Yunarmiya'ya katılmayı reddettiğini ve bunun sonucunda notlarının düşürülmesi gibi cezalara çarptırıldığını söylüyor. Okulundaki Yunarmiya üyelerini kast ederek "Dersleri bilmeseler bile en yüksek notları aldılar" diyor. Serhiy, Rus işgali altında yaşadığı üç yıl boyunca defalarca okul değiştirdi.