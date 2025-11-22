  • İSTANBUL
Limak Holding yaptı! Dünya şaştı kaldı

Türkiye'nin inşaat alanındaki öncü firması Limak Holding büyük bir işe imza atarak Nou Camp'ı kısa sürede hazır hale getirdi. Limak'ın bu ses getiren projesi tüm dünyayı şaşkına çevirdi.

10
#1
Foto - Limak Holding yaptı! Dünya şaştı kaldı

BARCELONA’nın kalbinde yer alan ve dünya futbolunun hafızasına kazınan Camp Nou, iki yıllık yenileme ve genişletme çalışmalarının ardından yeniden taraftarıyla buluşuyor. Limak İnşaat’ın mühendislik gücüyle modern futbolun ihtiyaçlarına uygun şekilde geleceğe taşınan stadyum, Athletic Bilbao karşısında oynanacak La Liga maçında Barça taraftarına kapılarını açacak. Tarihi karşılaşmayı FCB Başkanı Joan Laporta, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Bacaksız ve Batuhan Özdemir tribünden izleyecek.

#2
Foto - Limak Holding yaptı! Dünya şaştı kaldı

1957’de kapılarını açtığından bu yana yalnızca bir spor yapısı değil, Katalan kimliğinin sembollerinden biri olarak kabul edilen Spotify Camp Nou, yıldan yıla büyüyen kitlelere ve modern spor mimarisinin gelişen ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için köklü bir dönüşüm sürecine girdi. Limak’ın 2023 yılında üstlendiği Spotify Camp Nou’nun yenilenmesi ve genişletilmesi projesi, stadyumu yalnızca fiziksel olarak güçlendirmekle kalmadı; aynı zamanda mimari mirasını da koruyarak 21’inci yüzyılın teknolojik ve çevresel standartlarına ulaştırmayı hedefledi.

#3
Foto - Limak Holding yaptı! Dünya şaştı kaldı

Toplam 204 bin metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde yürütülen projede, mevcut yapının 50 bin metrekaresi özenle yenilenirken, 154 bin metrekaresi baştan inşa edildi. Tamamlandığında, 8 bini VIP olmak üzere 105 bin kişilik oturmalı kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü futbol stadyumu olacak Spotify Camp Nou, modern kent yaşamının ritmine uygun çok işlevli bir spor ve kültür mekânına dönüştü. Yenilenen alanlarda sporcu bölümleri baştan sona yeniden tasarlandı; ev sahibi ve konuk takımlar için modern soyunma odaları oluşturuldu ve oyuncu tüneli çağdaş standartlara uygun biçimde inşa edildi. Yılda ortalama 40 maçın oynandığı stadyumda, üçüncü kademe tribünlerin altında kapalı otoparklar, VIP alanlar ve ticari alanlar yer alıyor; böylece hem taraftar hem de profesyonel kullanım deneyimi modern standartlara kavuştu.

#4
Foto - Limak Holding yaptı! Dünya şaştı kaldı

Projenin en çarpıcı mühendislik adımını ise 128 halatla zeminden yaklaşık 70–80 metre yüksekliğe kaldırılacak olan 50 bin metrekarelik yeni çatı yapısı oluşturuyor. Stadyumun silüetini yeniden tanımlayacak bu yapıda, çim zeminden çatı tepesine kadar toplam yükseklik 68 metre olacak. İklim dostu bir sistemle fotovoltaik panellerin yerleştirileceği sembolik çatı ile yeni Spotify Camp Nou, yalnızca sporun değil, sürdürülebilir kent mimarisinin de örnek yapılarından biri olacak.

#5
Foto - Limak Holding yaptı! Dünya şaştı kaldı

Stadyumun dönüşümünde Türkiye’nin mühendislik birikimi de güçlü şekilde yer alıyor. Yapım sürecinde kullanılan 27 bin ton çeliğin yaklaşık yüzde 60’ının Türkiye’de üretilmesi, projenin yerli katkısını önemli ölçüde artırıyor. Bugüne kadar 56 milletten yaklaşık 13 bin kişinin görev aldığı projede Türk ve İspanyol mühendislerin ortak çalışmaları, uluslararası iş birliğinin başarılı bir örneğini oluşturuyor. Çalışanların yüzde 48’inin Türk uzmanlardan oluştuğu yenileme projesinde, 15’ten fazla yerli şirket de ürün ve hizmet sağlayarak dönüşümün önemli bir paydaşı haline geldi.

#6
Foto - Limak Holding yaptı! Dünya şaştı kaldı

Katalan kültürünün, Avrupa spor tarihinin ve modern kent yaşamının kesişim noktasında yer alan Spotify Camp Nou’nun yeniden doğuşu, yalnızca bir stadyum yenilemesinden çok daha fazlası olarak görülüyor. Çalışmaları tüm hızıyla sürdürülen bu dönüşüm, FC Barcelona’nın mabedi olan bu yapıyı geleceğe taşıyacak; sporun, mimarinin ve toplumsal hafızanın buluştuğu bir merkeze dönüştürecek. Türkiye’nin mühendislik kapasitesinin uluslararası ölçekte sergilendiği en prestijli projelerden biri olarak öne çıkan Spotify Camp Nou projesi, iki ülke arasında yeni bir kültürel ve teknik iş birliğinin simgesi olarak da değerlendiriliyor.

