GÖKBEY için Türkiye'nin kapısında yatıyorlar! Talep eden sayısı yetkilileri bile şaşkına çevirdi

Döneminde Türkiye'nin en büyük savunma sanayisi ihracatlarından birini ATAK helikopteriyle Pakistan'a yapmak istediklerini ancak motor temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle bunu tamamlayamadıklarını hatırlatan Öztürk, tümüyle Türkiye'ye ait motorlarla bu kapıların açılacağını vurguladı. Öztürk, şunları kaydetti: "Çok ciddi potansiyel görüyorum. Şu an itibarıyla 300'den fazla GÖKBEY talebi var. Motor bizim olduğunda zaten dişli kutusu, gövde, yazılımlar, aviyonik, iniş takımları bizim geriye bir şey kalmıyor. Günün sonunda ihracat rakamlarının katlanarak artacağını düşünüyorum. Türkiye açısından gelecek yıllar umut verici. Katma değeri yüksek ürün üretmemiz gerekiyor. İşte bu helikopterler, motorlar, bunlardan bazıları.