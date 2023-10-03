GÖKBEY için Türkiye'nin kapısında yatıyorlar! Talep eden sayısı yetkilileri bile şaşkına çevirdi

TS1400 motorunun da GÖKBEY helikopterine entegre edildiğini anımsatan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu: "İlk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu helikopter TS1400 motoruyla uçacak. Bu doğrultuda çalışmalar yapılıyor. Görevimiz bunları hızlandırmak, canlandırmak, takip etmek. İki şirket arasında daha etkin bir çalışma ortamı oluşturmak için çabalarımıza hızla devam edeceğiz. Bunlar Türkiyemiz açısından çok önemli iki proje. Daha bir sürü motor projemiz var ama bu iki tanesi herkesin yakından bildiği İHA ve helikopter projeleri. Bunun yanında milli muharip uçak KAAN'ın motoru için de bazı çalışmalar yapıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu uğurda mücadele ediyoruz. İnşallah başarılı oluruz."