Göçmen kuşların uğrak noktası: Muş Ovası

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, 10 yılı aşkın süredir Muş'ta konaklayan kuş türlerine yönelik araştırma yaptıklarını söyledi. Sulak alanlardaki kuş türlerini de incelediklerini ifade eden Avci, şunları kaydetti: "Muş Ovası'nda kuş türlerinin çok olmasındaki en büyük etkenlerden biri, sulak alan zenginliğidir. Aynı zamanda Muş, önemli bir göç güzergahı. Göçmen kuşların büyük çoğunluğu Muş'a geldi. Kuluçka dönemleri başladı. Bu, en hassas dönem. Zengin sulak alanlarımız var. İron sazlıkları, Haçlı Gölü ve Hamurpet Gölü çok önemli sulak alan varlıklarımız. Son çalışmalarımızda gelen göçmen kuşların yemlendiğini, kuluçka süreçlerine başladıklarını gördük. Muş Ovası, Türkiye'de kuş göç alanlarının en önemli güzergahlarından biri. Bundan dolayı Muş'ta birçok kuş türüne rastlamanız mümkün. Muş Ovası'nda 400 yakın kuş türünü gözlemledik. Bu kuş türlerini kayıt altına aldık."