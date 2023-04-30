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Yaşam
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Göçmen kuşların uğrak noktası: Muş Ovası

2023-04-30 17:47:36
Göçmen kuşların uğrak noktası: Muş Ovası

Muş Ovası'nda yaklaşık 400 kuş türü kayıt altına alındı. Telli Turna Doğa Koruma Derneği Başkanı Kasım Avci, “Muş Ovası'nda kuş türlerinin çok olmasındaki en büyük etkenlerden biri, sulak alan zenginliğidir. Aynı zamanda Muş, önemli bir göç güzergahı” dedi.

#1
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Muş Ovası

Verimli tarım arazilerinin yanı sıra geniş sulak alanlarıyla da öne çıkan Muş Ovası'nda 10 yılı aşkın süredir yürütülen çalışmalar sonucu 400'e yakın kuş türü görüntülenerek kayıt altına alındı.

#2
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Muş Ovası

Havanın ısınmasıyla kuşların en önemli göç güzergahlarından biri olan Muş Ovası'na gelen farklı türlerden binlerce kuş, sulak alanlarda konaklamaya başladı.

#3
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Muş Ovası

Özellikle Murat ve Karasu nehirleri ile Bulanık ilçesindeki Haçlı Gölü kıyısına gelen kuşlar, söz konusu bölgelerde hem besleniyor hem de üreme dönemini geçiriyor. Telli Turna Doğa Koruma Derneği gözlem ekibi de ova ve sulak alanlardaki kuş türlerini fotoğraflayıp kayıt altına alarak ilgili kurumlara iletiyor.

#4
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Muş Ovası

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, 10 yılı aşkın süredir Muş'ta konaklayan kuş türlerine yönelik araştırma yaptıklarını söyledi. Sulak alanlardaki kuş türlerini de incelediklerini ifade eden Avci, şunları kaydetti: "Muş Ovası'nda kuş türlerinin çok olmasındaki en büyük etkenlerden biri, sulak alan zenginliğidir. Aynı zamanda Muş, önemli bir göç güzergahı. Göçmen kuşların büyük çoğunluğu Muş'a geldi. Kuluçka dönemleri başladı. Bu, en hassas dönem. Zengin sulak alanlarımız var. İron sazlıkları, Haçlı Gölü ve Hamurpet Gölü çok önemli sulak alan varlıklarımız. Son çalışmalarımızda gelen göçmen kuşların yemlendiğini, kuluçka süreçlerine başladıklarını gördük. Muş Ovası, Türkiye'de kuş göç alanlarının en önemli güzergahlarından biri. Bundan dolayı Muş'ta birçok kuş türüne rastlamanız mümkün. Muş Ovası'nda 400 yakın kuş türünü gözlemledik. Bu kuş türlerini kayıt altına aldık."

#5
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Muş Ovası

Gözlem çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarla görüşerek kuşların korunmasına yönelik farkındalık da oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Avci, "Sulak alanlara yakın köylerde çok sayıda leylek yuvası var. Son olarak sulak alanda yaşayan kuş türlerini çalıştık. Angıt, leylek, balıkçıl türleri, sumru, uzunbacak gibi birçok türden kuş gözlemledik. Zengin sulak alanlarına sahip Muş Ovası'na güneyden göç eden kuşlar, beslenmelerine devam ediyorlar." diye konuştu.

#6
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Muş Ovası

Saha gözlem ekibindeki Muzaffer Göç ise "Amacımız Muş Ovası'ndaki kuş popülasyonu kayıt altına alıp, gereken mercilere iletmek. Dernek başkanıyla beraber daha önceden belirlediğimiz noktalara gidip kuşları fotoğraflıyoruz." dedi.

#7
Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Muş Ovası

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Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Muş Ovası

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Foto - Göçmen kuşların uğrak noktası: Muş Ovası

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